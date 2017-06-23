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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 10:43 BJT

台湾新债：墨西哥电力30年固定利率债券以5.15%定价--消息

路透台北6月23日 - 两位消息人士周五指出，墨西哥国家电力公司(CFE)计画首度来台湾发行的30年期固定利率债券，最终以5.15%定价。

消息人士称，墨西哥国家电力共募集7.5亿美元，并将于7月13日挂牌交易。

路透暂时无法联络到墨西哥国家电力对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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