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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 15:39 BJT

台湾新债：德意志银行新加坡分行30年美元零息债以5.0%定价--消息

路透台北5月18日 - 两位消息人士周四指出，德意志银行(Deutsche Bank)新加坡分行计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)5.0%定价。

消息人士称，该档零息债募资3.5亿美元，将于6月6日挂牌。

路透暂时无法联络到德意志银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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