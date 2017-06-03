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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 12:53 BJT

台湾新债：摩根大通30年美元零息债以4.35%定价--消息

路透台北6月3日 - 两位消息人士周六指出，摩根大通计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.35%定价。

消息人士称，该档零息债募资1.2亿美元，或有扩量的机会。

路透暂时无法联络到摩根大通对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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