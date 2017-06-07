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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 11:53 BJT

台湾新债：摩根大通30年美元零息债募集1.3亿美元，21日挂牌--消息

路透台北6月7日 - 两位消息人士周三指出，摩根大通最新在台湾募集的30年期零息美元债，最终募资金额为1.3亿美元，21日挂牌交易。

摩根大通本次零息美元债为五年内不赎回券(NC5*1)，以IRR(隐含年报酬率)4.35%定价。

路透暂时无法联络到摩根大通对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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