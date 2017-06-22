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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 14:28 BJT

台湾新债：法国东方汇理银行五年美元绿色债券暂定2.64%--消息

路透台北6月22日 - 两位消息人士周四指出，法国东方汇理银行计划在台湾发行五年期美元计价绿色债券，满一年可开始赎回条件(NC1)暂以2.64%定价。

一消息人士称，该档绿色债券尚在收量，实际募集资金仍不明确。

法国东方汇理银行为首家取得绿色债券资格认可的外国金融机构。

路透暂时无法联络到法国东方汇理银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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