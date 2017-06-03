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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 13:00 BJT

台湾新债：花旗集团30年美元零息债募集4亿美元，23日挂牌--消息

路透台北6月3日 - 两位消息人士周六指出，花旗集团最新在台湾募集的30年期零息美元债，最终募资金额为4.0亿美元，6月23日挂牌交易。

花旗集团本次零息美元债为五年内不赎回券(NC5*1)，以IRR(隐含年报酬率)4.50%定价。

路透暂时无法联络到花旗集团对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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