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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 14:31 BJT

台湾新债：西班牙对外银行30年美元零息债4.45%定价--消息

路透台北6月15日 - 两位消息人士周四指出，西班牙对外银行计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。

消息人士称，该档零息债募资5,000万美元，7月3日挂牌交易。

路透暂时无法联络到西班牙对外银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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