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2 天前
台湾汇市：亚币走弱带动台币收贬，外商银买汇但出口商抛汇限缩贬幅
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2017年7月26日 / 早上8点44分 / 2 天前

台湾汇市：亚币走弱带动台币收贬，外商银买汇但出口商抛汇限缩贬幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 亚币走弱使外商银买汇，但出口商抛汇限缩贬幅
    * 成交稍淡，市场静待美联储的最新决议
    * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450

    路透台北7月26日 - 台币兑美元周三收盘小贬，静待周四凌晨美国联邦储备理事会的决议。交易
员称，亚币趋弱，带动台币走贬；不过出口商抛汇限缩台币贬势，成交偏向淡静。
     
    汇银人士表示，今日韩元贬幅稍大，亚币表现普遍不佳。外资卖超台股，外商银亦略有汇出，不过出口商
抛汇的压力也不算小，相较韩元台币的贬幅较不显着。
    
    〞今天价格比昨天漂亮，出口商更想卖美元了，〞一位大型本地商银表示。
    
    另外一位外商银交易员则表示，外商银虽买汇但力道不大，尚且不到出口商可以随意抛汇的地步，今日出
口商在30.380-30.385即有抛汇卖压，惟成交不算太过活络。
    
    本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12
9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。
    
    周三有美国仍有新屋销售年率数据；至于台北时间周四凌晨美联储联邦公开市场委员会(FOMC)则宣布利率
决定(GMT1800)。
    
    台湾股市加权股价指数周三收跌并失守月线支撑。外资及陆资在台股转为卖超25.35
亿台币，结束先前连两日买超。
    
    韩元兑美元收报1,121.8，上日收在1,115.3。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘波动
不大；目前一个月美元/台币远汇报30.295/30.335，上日收在30.311。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.300-30.450。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.402    30.360  30.350-30.440   30.360     5.62       6.12
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.400    30.358  30.353-30.400   30.361     2.79       3.61
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.040/-0.030              -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期          -0.200/-0.170              -0.230/-0.200 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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