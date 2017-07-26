台湾汇市：亚币走弱带动台币收贬，外商银买汇但出口商抛汇限缩贬幅

* 亚币走弱使外商银买汇，但出口商抛汇限缩贬幅 * 成交稍淡，市场静待美联储的最新决议 * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450 路透台北7月26日 - 台币兑美元周三收盘小贬，静待周四凌晨美国联邦储备理事会的决议。交易 员称，亚币趋弱，带动台币走贬；不过出口商抛汇限缩台币贬势，成交偏向淡静。 汇银人士表示，今日韩元贬幅稍大，亚币表现普遍不佳。外资卖超台股，外商银亦略有汇出，不过出口商 抛汇的压力也不算小，相较韩元台币的贬幅较不显着。 〞今天价格比昨天漂亮，出口商更想卖美元了，〞一位大型本地商银表示。 另外一位外商银交易员则表示，外商银虽买汇但力道不大，尚且不到出口商可以随意抛汇的地步，今日出 口商在30.380-30.385即有抛汇卖压，惟成交不算太过活络。 本周重大的现金股利发放情况还有：周五富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放12 9.9亿台币现金股利。交易员大多认为，与台积电相较这些现金股利就算有汇出压力，也已轻微很多。 周三有美国仍有新屋销售年率数据；至于台北时间周四凌晨美联储联邦公开市场委员会(FOMC)则宣布利率 决定(GMT1800)。 台湾股市加权股价指数周三收跌并失守月线支撑。外资及陆资在台股转为卖超25.35 亿台币，结束先前连两日买超。 韩元兑美元收报1,121.8，上日收在1,115.3。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘波动 不大；目前一个月美元/台币远汇报30.295/30.335，上日收在30.311。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.300-30.450。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.402 30.360 30.350-30.440 30.360 5.62 6.12 司 元太外汇经纪公 30.400 30.358 30.353-30.400 30.361 2.79 3.61 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.230/-0.200 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)