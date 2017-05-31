台湾汇市：人民币走强激励台币小幅收升，外商银和出口商抛汇

* 国际美元小幅走弱，人民币大幅走升坚强信心 * 等候非农就业数据判定国际美元走势 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.130 路透台北5月31日 - 台币兑美元周三小幅收升。交易员表示，国际美元小幅走 弱令亚币趋升，尤其人民币大幅走升坚强多头信心，而外商银抛汇多于买汇，且月底出口商 抛汇压力稍大，都推升长假过后台币走强。 汇银人士表示，本周五有美国非农就业报告，预料在此之前国际美元走势料偏横向整理 。今日亚币中尤以人民币为马首是瞻，带动台币趋升。 〞接下来看人民币升值的态势，有没有办法持续。〞一位大型商银交易员说。 人民币兑美元即期周三午后扩大涨幅逾300点至6.8288元，创2016年11月14 日以来新高。 他们也表示，国际美元短期走向，可能还要视周五的美国非农就业报告的结果而定。而 今日虽是长假过后，出口商抛汇的压力还不小，美元在30.100附近价位就有不少出口商的卖 盘出笼。 〞外商有汇入，不过金额不大。〞一位小型商银交易员说。 也有一位交易员表示，今日无本金交割远汇(NDF)市场中美元/台币换汇点折价幅度稍有 缩小，海外市场对美元态度较为看多，值得留意。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.115/30.150，上日收在3 0.140。 韩元兑美元今日收报1,119.5，上日收在1,125.1；台股加权指数则 跌0.61%。 台湾股市周三连续第二日收跌。分析师称，受到美股周二从波段高位回落影响，台股涨 多也面临修正，但短线仍看好台股维持在万点附近高档整理格局。证交所资料显示，外资及 陆资在台股卖超51.98亿台币，中止先前 连五日买超共计129.76亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.050-30.130。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.102 30.122 30.066-30.160 30.150 8.09 8.67 司 元太外汇经纪公 30.103 30.123 30.066-30.149 30.149 4.45 3.91 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.245/-0.220 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)