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台湾汇市：台币中止连两日下跌，外资汇出现金股利效应不明显
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2017年7月18日 / 早上8点37分 / 1 天内

台湾汇市：台币中止连两日下跌，外资汇出现金股利效应不明显

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币中止连两日下跌，美元跌至10个月低位
    * 外资汇出现金股利效应不明显，周四前仍待观察
    * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.500

    路透台北7月18日 - 台币兑美元周二收升，中止连两日下跌走势。交易员称，台币虽面临外资汇
出台积电现金股利的压力，但因有美元跌至10个月低位的利多加持，仍能以小幅升值作收。
    
    他们表示，虽然外资一早的确有汇出现金股利需求，令台币以跳空下跌开出，但本已疲弱的美元又因美国
总统特朗普推进医保法案的最新努力在参议院受挫而下跌，反而吸引外资汇入，使得市场期待的现金股利汇出
效应并不明显。
    
    〞有点傻眼，以前外资是在台积电配发股利前两天就开始买美元，今天却没有看到明显的FLOW。〞一外商
银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员也称，今日外资汇出的需求不明显，而且有进有出。市场原本期待台币因外资汇出现
金股利而明显走贬的画面没能出现太久，惟纵然如此，出口商还是将美元卖单挂在30.400以上价位，认为周四
前，台币走贬的机率仍然存在。

    该交易员指出，根据过去经验，每年外资都会因应台积电配发现金股利有汇出需求，因此出口商也都已准
备好美元部位供应给外资。
    
    〞这次好像生不逢时，能撑在这就算万幸了。〞大型银行交易员说。
    
    交易员表示，由于台积电要到周四才会配发现金股利，此前市场仍会有外资汇出的预期，且若美元一旦跌
深反弹，台币仍有跌向30.600的机会。    
    
    台积电周二表示，将于20日(周四)发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式
发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。     

    多数亚币周二小幅走高，因美元再次承压。泰铢触及逾两年新高，韩元升至一个月高位。
韩元兑美元周二扩大涨幅，创下近五周收盘高位，因美元全线承压。韩元/美元在本地市场
收报1,123.1韩元，较周一收盘水准1,128.3上涨0.5%，这是6月15日以来的最高收位。
    
    台湾股市加权股价指数今日收高0.23%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资
在台股买超10.70亿台币，连两个交易日买超共21.47亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月
美元/台币远汇报30.334/30.374，上日收在30.377。
                  
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.500。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.370    30.419  30.343-30.530   30.530     4.81       5.96
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.369    30.419  30.345-30.490   30.490     3.26       3.44
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.020/-0.005               -0.010/0.000
 美元/台币六个月期          -0.150/-0.110              -0.100/-0.070
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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