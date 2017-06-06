台湾汇市：台币先升后微收贬量能不振，外资午后汇出市场对后市持观望

* 外资先汇入后汇出，午后收盘微贬 * 市场观望本周国际政治上的变数 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.150 路透台北6月6日 - 台币兑美元周二先走升，但收盘微贬几乎收在最低位。交易员表示，外资先 汇入后汇出，午后美元买盘渐多使台币逆转。市场对周四包括英国选举的变数也保持观望，今日成交稍弱。 汇银人士说，今日包括出口商和进口商的成交意愿都不高，交投偏淡，上午虽还有油款，不过外资卖美元 使上午台币走升。午后美元稍强，外资则反手买美元，使台币终场回吐升幅且收盘微贬。 〞汇市没有放量，没有新的钱进来。〞一位大商银交易人士表示。 他也认为，虽然外资在台股连日都偏向买超，不过在汇市却不见得一直汇入。反而近期常有汇出。〞外资 有可能先缓步汇出，我是看贬不看升，〞前述交易人士表示。 也有交易人士认为，本周国际间政治上的变数也还不少，也是市场对后续盘势偏向保守的原因之一。 本周四(8日)有英国大选投票；此外美国联邦调查局(FBI)前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查 向参议院委员会作证。此可能牵动美国政局发展。而下周13-14日是美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场 委员会(FOMC)展开利率政策会议(至14日)。 韩国金融市场今日因纪念日休市一日。 台湾股市周二收盘随亚股小跌，脱离昨日创下的逾27年收盘新高。外资及陆资在台股买超6. 51亿台币，连五个交易日买超共计114.57亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍微 扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.045/30.105，上日收在30.051。 交易员预估，明日台币兑美元区间估30.050-30.150。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.093 30.090 30.048-30.096 30.090 6.22 6.07 司 元太外汇经纪公 30.093 30.089 30.050-30.093 30.065 3.055 2.44 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.220/-0.180 -0.210/-0.180 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)