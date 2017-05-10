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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 17:20 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收跌续探逾两周新低，短线料陷入区间盘整格局

    * 台币连两跌再探逾两周新低
    * 短线料续陷入区间盘整格局
    * 台币兑美元明日区间料在30.200-30.300

    路透台北5月10日 - 台币兑美元周三微收贬，连两日跌势续创逾两周新低。交
易员表示，尽管美元指数偏强令台币随亚币趋弱，不过出口商抛汇卖需仍待消化及台
股仍旧回升靠向万点，则利于支撑台币持稳区间，短线料台币仍续陷入盘整格局。 
    
    他们指出，今日台股再探向万点大关，外资连三日买超台股累计逾168亿台币，但外资
交投较显分歧、买卖汇双向皆有，估计外资今日净汇出不到一亿美元，而出口商则在台币跌
破30.250的抛汇卖需较多，并持续去化散户间的日圆等外币换汇潮，整体量能仍算持稳。
    
    台币兑美元继上日收跌近1角后，今日再收微跌创两周收盘低位，前波低位为4月24日的
30.272。  
    
    〞慢慢消化出口商卖压，(台币)往贬方向测试。〞一大型公营银行交易员说。 
    
    另位民营银行交易员也称，韩国总统大选由温和派候选人文在寅胜出，市场关注韩元动
向或将牵动台币走势，虽韩元今收跌，但台股表现仍强令台币有撑，且外资交投方向暂未明
朗，后续静待外资进一步动向厘清。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微减；本地时间16:28时，一个月美元/台币远汇报30.206/30.246，
上日收在30.250。
    
    多数新兴亚币周三持平，朝鲜(北韩)未来有可能进行更多核武器试验，而且美国总统特
朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务后，政治混乱再现，均导致投资者谨慎
从事。
    
    周三韩元兑美元下挫，因朝鲜可能再次进行核试验，导致朝鲜与美国之间紧张局势升温
。韩元兑美元在国内市场收报1,135.8，较周一收盘位1,131.4下跌0.4%。
   
    台湾股市周三收涨0.53%报9,968.32点至逾七周新高；证交所资料显示，
外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金额共计168.26亿台币。  

    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.200-30.300。 
    
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 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.266    30.258  30.216-30.290   30.220     7.44       9.00
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.265    30.256  30.217-30.265   30.240     3.96       4.42
 司                                                                    
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 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期          -0.030/-0.020             -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期          -0.195/-0.165             -0.205/-0.175
 (完) (记者 詹静宜/罗两莎；审校 林高丽)
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