台湾汇市：台币兑美元微收跌续探逾两周新低，短线料陷入区间盘整格局

* 台币连两跌再探逾两周新低 * 短线料续陷入区间盘整格局 * 台币兑美元明日区间料在30.200-30.300 路透台北5月10日 - 台币兑美元周三微收贬，连两日跌势续创逾两周新低。交 易员表示，尽管美元指数偏强令台币随亚币趋弱，不过出口商抛汇卖需仍待消化及台 股仍旧回升靠向万点，则利于支撑台币持稳区间，短线料台币仍续陷入盘整格局。 他们指出，今日台股再探向万点大关，外资连三日买超台股累计逾168亿台币，但外资 交投较显分歧、买卖汇双向皆有，估计外资今日净汇出不到一亿美元，而出口商则在台币跌 破30.250的抛汇卖需较多，并持续去化散户间的日圆等外币换汇潮，整体量能仍算持稳。 台币兑美元继上日收跌近1角后，今日再收微跌创两周收盘低位，前波低位为4月24日的 30.272。 〞慢慢消化出口商卖压，(台币)往贬方向测试。〞一大型公营银行交易员说。 另位民营银行交易员也称，韩国总统大选由温和派候选人文在寅胜出，市场关注韩元动 向或将牵动台币走势，虽韩元今收跌，但台股表现仍强令台币有撑，且外资交投方向暂未明 朗，后续静待外资进一步动向厘清。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微减；本地时间16:28时，一个月美元/台币远汇报30.206/30.246， 上日收在30.250。 多数新兴亚币周三持平，朝鲜(北韩)未来有可能进行更多核武器试验，而且美国总统特 朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务后，政治混乱再现，均导致投资者谨慎 从事。 周三韩元兑美元下挫，因朝鲜可能再次进行核试验，导致朝鲜与美国之间紧张局势升温 。韩元兑美元在国内市场收报1,135.8，较周一收盘位1,131.4下跌0.4%。 台湾股市周三收涨0.53%报9,968.32点至逾七周新高；证交所资料显示， 外资及陆资在台股买超51.62亿台币，连三日买超金额共计168.26亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.200-30.300。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.266 30.258 30.216-30.290 30.220 7.44 9.00 司 元太外汇经纪公 30.265 30.256 30.217-30.265 30.240 3.96 4.42 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.195/-0.165 -0.205/-0.175 (完) (记者 詹静宜/罗两莎；审校 林高丽)