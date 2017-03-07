台湾汇市：台币兑美元收升逾1角，消化部分外资美元卖需引领区间偏升

* 台币兑美元收升逾1角 * 主受外资美元卖需带动 * 台币明日主要交易区间料在30.800-30.900 路透台北3月7日 - 台币兑美元周二收升逾1角，连续第二日涨势。汇银人士表示，由于有外资进 行FIXING(定价)交易引领台币升破30.9，带动胶着气氛转趋区间偏升，而韩元跳涨也利于台币升幅扩大，明日 暂看30.800关口能否有效突破，否则料仍在大区间内盘整，关注周五美国非农就业数据出炉。 他们指出，因今日亚洲主要股市全面齐扬及外资调节美元部位，且海外NDF美元/台币换汇点折价幅度也明 显扩大，此皆扭转台币疲态转而趋升靠向30.85，不过美国非农就业报告公布在即，料台币升幅不致于太大。 〞外资又回心转意，不过量不大有可能是试水温。〞一位大型商银交易员说。 资金流向方面， 他们也称，今日台北外汇及元太外汇成交量合计9.47亿美元，交投稍较上日回温但并不 活络，主要来自部分外资美元卖需，至于进/出口商交投则较显淡静。 周五(10日)美国将公布非农就业数据；下周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利率决定。 台湾股市周二收涨0.57%至9,738.07点，连续第二日涨势。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为买超1 4.45亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计62.23亿台币。 亚洲新兴市场货币在周二大都小幅走高，因市场已经大体消化了美联储(FED)下周会议或将升息的可能性 ，令美元涨势失去动能。 韩元兑美元周二大幅上涨，在美联储3月加息预期已被完全消化的情况下，投资者出售美元了 结获利。韩元本地市场收报1,146.1，较周一收盘价1,158.0上涨近1%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目 前一个月美元/台币远汇报30.823/30.874，上日收在30.930。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.800-30.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.850 30.982 30.850-31.002 30.972 5.80 5.05 司 元太外汇经纪公 30.855 30.982 30.840-31.001 30.960 3.67 3.00 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.285/-0.255 -0.185/-0.155 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)