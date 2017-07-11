台湾汇市：台币兑美元早盘偏升，受益台股反弹但观望叶伦讲话

路透台北7月11日 - 台币兑美元周二早盘整理偏升；交易员称，欧美公债殖利率暂缓弹升，近期回档修正的台股则稍获喘息，惟市场观望美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话，令台币未脱上日区间。

他们表示，欧美央行货币政策转紧的预期，令近期国际金融市场动荡，外资7月以来在台股也是卖多于买，偏向汇出令台币承压。台币走势转弱也令进出口商心态转换，出口商偏向惜售美元。

〞大家在等叶伦说话，区间和昨天差不多。〞一银行交易员说。

他表示，早盘进口商美元买盘还是强一些，有油款出来。至于出口商卖价仍挂在30.600以上，似乎预期美元有进一步走强的空间。

另一银行交易员则称，韩元兑美元今早在平盘附近整理，不过台股弹升幅度不小，令台币表现也稍稍偏强，但市场观望气氛浓厚，可能要等叶伦讲话的变数厘清后，才会有明确方向出现。

本地时间10:07，台币兑美元升值2.6分报30.559，台北外汇公司第一个小时的成交量1.30亿美元，昨日为0.97亿美元；韩元兑美元报1,150.3，上日收在1,149.5；台股加权指数则涨0.79%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.524/30.536，上日收在30.510。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.520-30.620

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