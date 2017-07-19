台湾汇市：台币兑美元早盘偏升，疲弱美元前景抑制外资汇出股利需求

路透台北7月19日 - 台币兑美元周三早盘震荡偏升。交易员称，美元仍在10个月低位附近徘徊，台币则随韩元于平盘附近偏强整理。虽然明日台积电就要发放巨额现金股利，但市场仍感受不到外资汇出的急迫需求。

他们认为，美国共和党医改法案周二再度未能在国会获得通过后，市场更加看坏美元的后市表现，外资恐怕暂时也不急于将手中的现金股利转为美元持有。对于外资汇出现金股利可让台币明显贬值的预期正在降低。

〞周一与周二的成交量创半年新低，这违反了我们的判断。〞一外商银行交易员说。

他认为，成交量偏低肇因于外资并未如预期将现金股利大举汇出，但等着将美元部位卖给外资的出口商还在等待，心态仍偏向惜售。若近期还看不到外资的汇出需求，出口商有可能会失去耐心而抛汇。

另一银行交易员则称，早上是有外资汇出的零星美元买盘，进口商也趁美元走低承接一些，至于出口商还挂价在30.400上方等待。整体交投缺乏明确方向，仍在等待外资何时才会有较大的汇出需求。

7、8月台湾上市企业发放股利，台积电将在周四发放高达1,815.13亿台币的现金股利。

本地时间10:13，台币兑美元升值1.2分报30.358。台北外汇公司第一个小时的成交量1.70亿美元，昨日为1.35亿美元；韩元兑美元持平报1,123.1；台股加权指数则涨0.42%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.315/30.355，上日收在30.320。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.300-30.400

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