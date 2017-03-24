台湾汇市：台币兑美元早盘偏弱整理，等待美国医保提案投票结果

路透台北3月24日 - 台币兑美元周五盘初在平盘附近偏弱整理。汇银人士表示，市场仍在等待美国医保提案的投票，由于股市略见回落，台币也偏弱整理，但交易并不活络。
他们称，市场关注重点仍在特朗普医保方案的最终结果，虽然昨晚并未投票，但协商仍在进行，表示最终法案过关机率不低。但以此观之，未来特朗普在推行经济计划时遭遇的障碍恐怕更大。
〞还在搓汤圆(折冲)，我想一定会过，不然干嘛延后。〞一外商银行交易员说。
他表示，连医保方案此一相对容易的方案都没能顺利进行，代表后头的难关重重，这对美股、美元而言不是好事，也会拖累新兴市场的货币表现。
另一银行交易主管则称，早盘汇市交投相当清淡，由于股市表现偏弱，台币也略有走贬，但因月底将届，出口商在30.50上方就有抛汇意愿，此将对台币发挥支撑效果。
美国总统特朗普周四未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致，因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票，而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。
交易员称，开盘一小时台北外汇经纪公司仅成交约5,700万美元，昨日为6,400万美元。
本地时间10:18，台币兑美元微贬1.4分，报30.502；台股加权指数则跌0.27%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持上日折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.418/30.459，上日收在30.388。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.450-30.530。
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(记者 董永年；审校 乔艳红)