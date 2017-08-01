台湾汇市：台币兑美元早盘创逾一个半月高位，美元续弱与韩元升值带动

路透台北8月1日 - 台币兑美元周二早盘走升，创逾一个半月高位。交易员称，因美元持续走跌、韩元兑美元升值带动，不过进口商逢低有买汇需求，稍稍抑制了台币的涨幅。

汇银人士说，近期无论政治与经济的表现都不利于美元，不过纵然如此，尚未见到外资有明显的汇入需求，月初由于少了出口商的抛汇卖压，再加上进口商的美元买需，预料盘中台币再升值幅度有限。

〞进口商比较多，出口商应该休息了。〞一位银行交易员认为。

另一银行交易员表示，虽然美元表现疲弱，但毕竟非美货币都累积了一定的涨幅，此时应该审慎观望后续如美国经济数据对汇市的指引，不宜过度看空美元。

本地时间10:29，台币兑美元升值8.2分报30.145，盘中高位在30.135，前高在6月12日的30.115。韩元兑美元报1,116.7，上日收在1,119.0；台股加权指数则涨0.24%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.071/30.085，上日收在30.157。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.100-30.250

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