台湾汇市：台币兑美元早盘升值，因美元遭疲弱的数据打压

路透台北7月17日 - 台币兑美元周一早盘升值。交易员称，美国公布的通胀和零售销售数据疲软令美元走低，台币随新兴亚币上扬，向上周触及的30.300高位挺进。

他们表示，早盘进口商逢低承接美元，使得台币升幅未能进一步扩大；出口商则观望心态浓厚，认为本周有台塑化、台积电等大额现金股利要发放，外资领取后或将有汇出需求，将带动台币走弱。

〞就先跟着美元走，我这边进口商比较多。〞一银行交易员说。

该交易员表示，目前金融市场弥漫一股美国不致过快升息的预期，先前回流的资金又自美国移往新兴市场，在此气氛下，外资在领取现金股利后是否仍将明显汇出，值得观察。

另一银行交易员则称，今早外资动向并不明显，买卖的力道都有限，台币在接近30.300关卡时近关情怯，多空只能僵持在此狭幅的区间内。

7、8月台湾上市企业将发放股利，本周三台塑化将发放571.56亿台币现金股利，台积电则在周四发放高达1,815.13亿台币的现金股利。

本地时间10:02，台币兑美元升值7.3分报30.344。台北外汇公司第一个小时的成交量1.44亿美元，昨日为1.60亿美元；韩元兑美元报1,128.5，上日收在1,133.3；台股加权指数则涨0.21%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.347/30.362，上日收在30.240。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.300-30.400

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