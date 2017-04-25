台湾汇市：台币兑美元早盘升势未改，受台股上涨及外资汇入带动

路透台北4月25日 - 台币兑美元周二早盘续呈升值格局；交易员表示，在外资汇入、韩元走升及台股上涨等激励下，早盘台币进一步走高，短线料有机会升破30.200大关，并测前波高点30.115的价位。
他们指出，因法国总统大选首轮投票无出乎预料之外的结果，市场一扫先前该选举不确定因素阴霾，外资重返台、韩等亚洲新兴市场，带动韩元等亚币走扬。
〞外资一直丢，可是没有人要接(美金)。〞一大型银行交易员说。
他并称，早盘台币虽进一步走扬，惟进口商接手(买入美元)的意愿却不像前一波台币升值时强劲，〞今天进口商很少啊，等升破30.200后再看看吧。〞
他们表示，早盘汇市盘面上的主角是各大外商银行，而且大家都站在卖方(抛售美元)，在台股走涨及外资续抛美元之下，促使台币盘中一度升至30.210高价，创近一个月盘中新高。此前盘中新高为3月28日的30.115。
他们并指出，在外资持续汇入带动之下，短线台币应有机会升破30.200大关，并测前波高点30.115价位。
本地时间10:42，韩元兑美元报1,132.3，上日收在1,129.9；台股加权指数则涨0.70%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.155/30.178，上日收在30.130。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.150-30.350
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(记者 罗两莎；审校 林高丽)