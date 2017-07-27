台湾汇市：台币兑美元早盘升逾1角创一个半月高位，美联储会后美元疲软

路透台北7月27日 - 台币兑美元周四早盘升逾1角，盘中创逾一个半月高位。交易员称，美联邦储备理事会(FED)会后美元走势疲软，韩元大升带动下，外商银抛汇。

台币盘中升抵30.250，前高在6月15日的30.184。汇银人士表示，外商银抛汇，出口商则是静止未有动作。台币强升至30.250附近出现进口商和散户的美元买盘，阻升台币。

〞外资小部分抛汇，进口商买美元，〞一位大型本地商银交易员说。

美联储周三维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。美联储政策声明公布后，美股上涨，美国公债收益率下跌。美元指数下滑。

联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。“委员会预计不久后将开始实施资产负债表正常化计划，”美联储称，并补充道将按6月制定的计划纲要，削减其美国公债和抵押贷款支持证券持仓。

也有小型商银交易员认为，今日台币盘中升至一个半月高位，短期升势满足，后续要看出口商是否继续有抛汇压力。

本地时间10:32，韩元兑美元报1,113.4，上日收在1,121.8；台股加权指数则涨0.66%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差不多；目前一个月美元/台币远汇报30.160/30.210，上日收在30.149。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.220-30.320

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--《综述》美联储维持利率不变，预计“不久后”将开始缩表 (记者 高洁如; 审校 林高丽)