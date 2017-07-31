台湾汇市：台币兑美元早盘略升，因美元弱势且出口商月底抛汇

路透台北7月31日 - 台币兑美元周一早盘略为走升。交易员称，美元在低位挣扎，且因今日为月底，出口商仍有卖汇需求，使得台币走势偏强，不过股市下跌也抑制了台币升幅。

汇银人士说，外资盘初有汇出需求，不过并不明显。整体交投仍不脱区间走势，后续仍等候美元、美股的进一步指引。

〞最近很难做，一天涨一天跌，没什么方向。〞一位小型商银交易员认为。

另一银行交易员表示，今日台股盘初表现疲弱，不过稍后指数跌幅略见收敛。上周五台币就因为外资在台股卖超并反手汇出而贬值，短线股市的表现仍将是盘中操作观察指标。

本地时间11:13，韩元兑美元报1,122.4，上日收在1,122.1；台股加权指数则跌0.21%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.160/30.220，上日收在30.224。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.350

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