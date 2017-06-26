台湾汇市：台币兑美元早盘走升靠向30.300，因台股涨幅扩大及外资偏汇入

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月26日 - 台币兑美元周一早盘走升；交易员表示，开盘因消化进口商买汇需求而持平整理，随后因台股涨幅扩大及外资汇入，带动台币转而走升近1角逼近30.300整数关卡。
他们并指出，短线国际美元偏弱整理及今早台股表现强势、一路开高走高，进而拉抬台币进一步走扬，并引领交投转趋热络，台北外汇开盘一小时成交量约2.07亿美元。
〞今早量能有比较回温，不像之前量都偏少。〞一民营银行交易员说。
另位公营银行交易员也提到，由于市场对美联储今年稍晚再次升息的预期减弱，使得国际美元表现略显疲软，而此时台股强势整理，且月底也待消化出口商抛汇卖需，此皆利于台币区间偏升，后续关注外资进一步动向。
本地时间10:36，台币兑美元升9.4分报30.306，交易区间在30.305-30.390；韩元兑美元报1,134.6，上日收在1,138.8；台股加权指数则涨0.90%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.237/30.287，上日收在30.255。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.280-30.400
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路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。