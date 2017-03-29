台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因国际美元转强且台股偏弱

路透台北3月29日 - 台币兑美元周三盘初走贬，汇银人士指因国际美元转强，且台股表现偏弱。不过外资早盘仍是汇入，且出口商季底抛汇压力犹在，对台币产生支撑。
他们称，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)美元折价幅度明显收敛，显示海外对台币看多程度已明显下降。但因季底有出口商作帐，台币欲转弱还是不易。
〞外资还是汇入，美元不太（能站）上30.20。〞一银行交易员说。
另一银行交易员表示，早盘外资的汇入，应该是昨日大幅买超台股现货121.57亿台币的交割款。股市因周四有摩台指结算，外资为了在高档结算有加码现货护盘的必要，但之后是否仍持续厚爱台股，就要观察了。
交易员称，开盘一小时台北外汇经纪公司成交约1.4亿美元，上日约9,000万美元。
本地时间10:10，台币兑美元贬值2分，报30.190；台股加权指数则跌0.12%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度明显收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.110/30.150，上日收在30.174。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.100-30.250。
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(记者 董永年；审校 乔艳红)