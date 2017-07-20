台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因外资汇出股利与韩元下跌

路透台北7月20日 - 台币兑美元周四早盘走贬。交易员称，今日台积电发放现金股利，外资有汇出需求，再加上韩元兑美元走贬，令台币表现偏弱。

他们认为，市场虽冀望本周的大额现金股利发放，将让台币出现较为明显贬值幅度，但受美元疲弱以及外资汇出意愿不高影响，相关效应尚不明显。稍后将观察11:00的定盘价如何，以判断外资的美元买盘需求强弱。

〞是有一些出去，但其实去年效应就已经不明显，奉劝出口商不要再等了。〞一外商银行交易员说。

另一外商银行交易员则称，相较于前三个交易日，今天外资汇出的量较令人有感觉，出口商也趁机抛汇，成交量因而放大。

台积电周二表示，今日发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。

本地时间10:06，台币兑美元贬值4.6分报30.443。台北外汇公司第一个小时的成交量扩大至2.69亿美元，昨日为1.70亿美元；韩元兑美元报1,124.8，上日收1,120.6；台股加权指数则跌0.12%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.416/30.456，上日收在30.360。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.380-30.500

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