台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因韩元下跌且股市回落

路透台北3月22日 - 台币兑美元周三盘初下跌。汇银人士表示，美股下跌拖累今日台股回档，且韩元兑美元也贬值，令台币扭转连续五个交易日扬升的走势。
他们称，台股盘初出现近期较大的跌幅，但幅度逐步收敛中。虽然有部分外资汇出，但也有汇入。进口商仍趁美元在30.50价位时承接，令成交量略见扩大。
〞虽然股市回落，但外资两边都有操作，量也还好。〞一银行交易员说。
另一外商银行交易员表示，美股处于高档，且季底已到，随时都会获利了结，美股回落多少会牵动台股走势，但外资是否会大量汇出则不一定，因此还要继续观察。
本地时间10:25，台币兑美元贬4.4分，报30.502，上日则收创近29个月新高；韩元兑美元报1,125.4，上日收在1,120.3；台股加权指数则跌0.99%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点维持上日折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.435/30.451，上日收在30.422。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.450-30.550。
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(记者 董永年；审校 杨淑祯)