台湾汇市：台币兑美元早盘随亚币升值，美元因特朗普长子电邮承压

路透台北7月12日 - 台币兑美元周三早盘升值；交易员称，美元因美国总统特朗普长子电邮承压，台币随韩元等亚洲新兴货币上涨。不过由于美联储主席叶伦将在国会作证词陈述，交易商心态偏向谨慎。

他们表示，受到特朗普长子电邮事件影响，今日台币一开盘即上涨，且因昨日外资在台股现货大举买超，今日有汇入交割需求，带动台币升值幅度扩大，但进口商也趁美元走弱承接。

〞特朗普长子电邮事件是否只是短期现象，还要观察，况且叶伦还要讲话。〞一银行交易员说。

他表示，虽然台币升值幅度扩大，不过出口商尚未出现抛汇需求，可能与时序尚未进入月底有关。

另一外商银行交易员则称，台币早盘先随韩元等亚币反映美元的弱势，但因今晚叶伦要讲话，市场交易心态趋于谨慎，若没有特别事件影响，今日汇市的变动区间料不会扩大。

本地时间10:22，台币兑美元升值1.19角报30.474，台北外汇公司第一个小时的成交量2.04亿美元，昨日为1.30亿美元；韩元兑美元报1,145.7，上日收在1,151.1；台股加权指数则涨0.19%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.410/30.450，上日收在30.515。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.450-30.530

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