台湾汇市：台币兑美元盘初明显走扬，受韩元升值及外资汇入带动

路透台北4月21日 - 台币兑美元周五走扬；交易员表示，在美股收涨、台股跟着走高及外资汇入等带动下，早盘台币明显走升，但随即吸引进口商美元买盘进场，但大多挂在30.300附近等着买美元。
他们指出，因今天盘比较空，且外商银行大多站在卖方，加上韩元亦呈升值格局，促使台币脱离近日区间狭幅盘整走势，盘中一度冲至30.300日高。
〞早上遇到的都是外资在丢美元。〞一大型银行交易员说。
另一大型银行交易员亦表示，一大早就看到外商银行在丢美元，带动台币走升；而美元买盘则收手，加重台币升值力道，盘中一度劲升逾1角。
他们表示，受美股上涨激励，台股等亚股全面止跌反弹，台币受外资汇入带动走升，但随台币升值，吸引一大堆进口商进场准备挂进美元；因进口商都设定在30.300附近等着买，短线台币应不易升破30.300整数大关。
本地时间10:32，台币兑美元升值7.5分报30.333，区间在30.300-30.420。韩元兑美元报1,137.4，上日收在1,139.8；台股加权指数则涨0.64%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇报30.273/30.291，上日收在30.337。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•30.300-30.450
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(记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)