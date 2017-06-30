台湾汇市：台币兑美元盘初走弱，外资汇出惟出口商季底抛汇卖需仍待消化

路透台北6月30日 - 台币兑美元周五早盘与韩元齐跌。交易员表示，美国纳斯达克指数上日收挫拖累台币、韩元走势，且盘初外资也偏汇出，带动台币跌破30.400，惟出口商季底抛汇卖需仍待去化，略有收敛台币跌幅。

他们并指出，台北外汇开盘一小时成交量2.35亿美元，交投再转趋热络，主要来自外资买汇需求及出口商抛汇卖需，其中出口商在台币跌向30.430的抛汇意愿较强，今日外资及出口商间买卖汇力道相抵料使台币暂在现有区间窄幅波动。

〞出口还是要消化，所以暂时在这整理。〞一位公营银行交易员说。

本地时间10:22，台币兑美元跌4.1分报30.411，交易区间在30.410-30.430；韩元兑美元报1,144.8，上日收在1,141.1；台股加权指数则跌0.53%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢价；目前指标一个月美元/台币远汇报30.440/30.480，上日收在30.404。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.400-30.450

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