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1 天前
台湾汇市：台币出量收贬并创逾两个半月新低，因美元走强及外资汇出
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2017年7月4日 / 上午9点29分 / 1 天前

台湾汇市：台币出量收贬并创逾两个半月新低，因美元走强及外资汇出

2 分钟阅读

    * 台币兑美元收贬1角，创逾两个半月新低
    * 出口商大举抛汇，惟不敌外资汇出力道
    * 短线观察美元走势及外资和出口商动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.450-30.550

    路透台北7月4日 - 台币兑美元周二出量收贬1角；交易员表示，在外资大举汇出及午后韩元重贬
等冲击下，今日台币开低走低收盘并创逾两个半月新低；短线观察重点在外资和出口商动向。
    
    他们指出，受朝鲜(北韩)稍早发射飞弹影响，韩元午后贬幅明显扩增，一度触及1,151.82的四个月
低点，加上澳洲央行宣布维持利率不变，澳币应声挫低，促使台币进一步走软。
   
    〞韩元贬到1,150低价，台币30.500重要关卡也跌破了。〞一大型银行交易员说。
    
    他们表示，今天出口商抛汇量虽然很大，但台币在台股收跌、外资大举汇出，加上韩元午后重贬推波助澜
冲击下，进一步掼破30.500重要心理关卡，短线除视美元走势和外资动向外，仍须视出口商是否续抛美元。
    
    今日台币兑美元收盘创逾两个月新低，此前收盘新低为4月12日的30.556。
    
    一大型商银交易员即称，今天虽是月初，出口商抛汇量却较往常多出3至4亿美元，〞目前还没看到出口商
有惜售(美元)的情况，但台币再走低，出口商就可能转为观望了。〞
    
    台湾央行指出，台币今天走贬主要是受美元走强影响，包括澳币、英镑、韩元、日圆和欧元等非美元货币
全面走贬。
   
    台湾股市周二收跌，加权股价指数收跌0.62%。台湾证券交易所周二资料显示，外资
及陆资在台股卖超43.96亿台币，连两个交易日卖 超共47.21亿台币；上交易日为卖超3.25亿台币。[nL3T1JU2
X7]
    
    韩国韩元周二连续第三日下跌，触及四个月低位，因朝鲜(北韩)稍早发射弹道导弹，而本周稍晚20国集团
(G20)领袖峰会将在德国召开。
    
    澳元周二下滑，之前澳洲央行坚持明确的利率中性前景，令押注央行政策立场转为鹰派的投机者措手不及
。   
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩增
；目前一个月美元/台币远汇报30.518/30.538，上日收在30.550。
             
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.450-30.550。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.528    30.428  30.400-30.530   30.485     9.82       5.71
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.527    30.427  30.470-30.528   30.470     5.02       3.34
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期           0.030/0.040                0.015/0.025 
 美元/台币六个月期          -0.035/-0.005              -0.070/-0.040
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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