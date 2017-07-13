台湾汇市：台币创两周收盘高位，因市场臆测叶伦不急于升息

* 台币创两周高位，叶伦对升息态度偏向温和 * 台币收盘涨幅收敛，缺乏实质需求挹注 * 明日台币兑美元区间料在30.300-30.450 路透台北7月13日 - 台币兑美元周四收升，创两周收盘高位。交易员称，因市场认为美联储主席 叶伦对升息态度偏向温和，不过美元多单在海外无本金交割远期外汇(NDF)停损告一段落后，台币涨升动能受 限，收盘脱离日高。 他们指出，台币本周以来的上涨，多是跟随国际盘反映。虽然台股表现偏强，但外资在现货并未连续大动 作买超，汇入金额也不如想像地多，在缺乏实质卖汇需求带动下，台币短线反弹似已获得满足。 〞这两天台币现货上扬是被NDF停损带动，外资汇入并不多。〞一外商银行交易员说。 他认为，外资可能因为放暑假关系，近日并未有明显汇入需求。主要是出口商眼见美元一路下滑出手抛汇 ，惟进口商也趁美元来到相对低档进场承接。 另一银行交易员则指出，外资今日仅在台股现货小量买超，午后由于美元卖盘后续乏力，使得台币升值幅 度因而收敛。这使得美元在30.300获得支撑。 交易员认为，台币后市还是跟随国际盘变化，将观察韩元兑美元的升势是否延续，否则还是不 脱区间震荡走势。 台币今日升值1.05角报30.385，此前收盘高位在6月29日30.370。 新兴亚币周四上涨。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示美国未来最多只会缓慢升息后，美 元受到打击。韩元兑美元本地市场收报1,136.3，较周三收盘价1,145.1韩元上涨0.8% ，并且是6月20日以来的最高收盘水准。 台湾股市加权股价指数今日收高0.38%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资 在台股买超8.46亿台币，连三个交易日买超共151.26亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有扩大；目前一个 月美元/台币远汇报30.293/30.334，上日收在30.310。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.450。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.385 30.490 30.299-30.429 30.400 8.11 6.22 司 元太外汇经纪公 30.382 30.488 30.300-30.388 30.370 4.10 3.55 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.120/-0.090 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)