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1 天前
台湾汇市：台币因韩元走弱微幅收贬，外资大幅买超台股但未明显汇入
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2017年7月11日 / 早上8点44分 / 1 天前

台湾汇市：台币因韩元走弱微幅收贬，外资大幅买超台股但未明显汇入

2 分钟阅读

    * 跟随韩元波动，外资股市大买超但未明显汇入
    * 多空等待观望，待FED主席叶伦发表讲话
    * 明日台币兑美元区间料在30.500-30.650

    路透台北7月11日 - 台币兑美元周二微幅收贬。交易员称，今日台币主要随韩元波动，纵然外资
在台股转大幅买超，但并未见到资金明显汇入，市场观望等候美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲
话。
    
    他们指出，今日台股收盘大涨1.22%，外资并在现货买超111.29亿台币，不过并未见到外资有大量汇入迹
象，由于台股采T+2交割制度，或许稍晚才会汇入。至于进出口商的动作也不明显，令台币不脱盘整格局。
    
    〞没看到FLOW，外资只有小量进来，大概在等叶伦讲话吧。〞一外商银行交易员说。
    
    另一银行交易员称，今日台币主要随韩元震荡，早盘韩元维持在平盘附近整理，台币则小幅升值。午后韩
元兑美元回落，台币也走贬。但基本上未脱上日区间，还看不出来明确方向。

    交易员指出，上午有油款等进口商的美元买盘，但也因不见美元站上30.600价位，午后有少量出口商抛汇
。今日行情犹如上日沉闷走势的翻版，整日仅在不到1角的幅度内震荡盘整。
    
    新兴亚币周二大多横盘整理，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将向国会做证词陈述，投资者等
待从中获得有关美联储何时收紧货币政策的线索。韩元兑美元小幅收低，韩元兑美元KRW
=KFTC收报1,151.1，较周一收盘位1,149.5下跌0.1%。    
    
    台湾股市加权股价指数今日收高1.22%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资
在台股转为大幅买超111.29亿台币，中止先前连两个交易日卖超共83.88亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持稳；目前一个月美
元/台币远汇报30.502/30.543，上日收在30.510。
                  
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.500-30.650。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.593    30.585  30.540-30.594   30.570     5.08       5.72
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.592    30.584  30.540-30.592   30.579     3.33       2.75
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.010/0.005                -0.010/0.005
 美元/台币六个月期          -0.105/-0.070              -0.105/-0.070
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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