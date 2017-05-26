台湾汇市：台币小幅收贬，出口商抛汇抵销韩元与台股疲软压力

* 韩元下跌与股市走弱令台币小幅收贬 * 下周等候美国公布非农数据及外资动向 * 下周台币兑美元区间料在30.000-30.230 路透台北5月26日 - 台币兑美元周五小幅收贬。交易员表示，因韩元兑美元略为走跌，且股市走势偏弱；不过出口商抛汇令台币获得支撑，全周台币小幅升值8.8分。 展望下周，交易员认为，下周五美国将公布5月非农就业数据，这将是判断美联储6月中是否升息的重要依据，由于下周六台湾市场仍将交易，届时将对台币走势形成指引。 〞台币已经在29.950-30.250盘了一个月了，希望到时候会有方向。〞一大型银行交易员说。 该交易员指出，今日外资操作缺乏方向，有同一家早上买美元，但到了下午却卖出。至于出口商因临近月底，且端午节长假即将到来，今日在30.100上方的抛汇意愿明显增加。 另一银行交易员认为，近期台股虽然站稳万点大关，但外资汇入的金额却相形缩减。虽然本周一度有热钱涌入，但因是为了炒汇而来，且很快就被央行请出去，因此对于台币走势的影响甚微。 该交易员表示，由于央行严控外资汇入资金必须买进股票，除非市场对台股展望更加乐观，否则难吸引新一波资金涌入；但也因美元一时难以走强，外资似乎也没有立即汇出的需求。 大型银行交易员认为，下周除了等待非农数据外，端午假期过后因是月底最后交易日，预料出口商仍有抛汇需求，此将支撑台币。其余时日则是随着韩元与台股走势变动。 台湾股市周五微收跌，周线则收升逾1.5%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超15.87亿台币，连五日买超共计129.29亿台币。 多数亚洲货币缺乏明确方向。韩元兑美元日内小幅下跌，但仍创下3月底以来最大周线涨幅。韩元兑美元当地收报1,120.7，较周四收盘的1,116.5下跌0.4%；本周上涨0.6%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；本地时间16:14时，一个月美元/台币远汇报30.056/30.096，上日收在30.086。 交易员预估，下周台币兑美元区间估在30.000-30.230。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.122 30.084 30.060-30.122 30.060 8.67 5.48 司 元太外汇经纪公 30.123 30.085 30.070-30.123 30.094 3.91 3.51 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.245/-0.220 -0.255/-0.235 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)