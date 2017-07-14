FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 小时前
台湾汇市：台币小幅收贬，外资于台股转卖超令多头乏力
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
“通俄门”
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
特写：中国金融监管之弦不再紧绷 银行业却仍如惊弓之鸟
深度分析
特写：中国金融监管之弦不再紧绷 银行业却仍如惊弓之鸟
外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策
中国财经
外国车企呼吁中国放缓实施新能源汽车碳配额管理政策
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月14日 / 早上8点35分 / 21 小时前

台湾汇市：台币小幅收贬，外资于台股转卖超令多头乏力

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 外资在台股转卖超，台币转收贬
    * 下周台积电将发放股利，留意外资汇出力道
    * 下周台币兑美元区间料在30.300-30.700

    路透台北7月14日 - 台币兑美元周五小幅收贬。交易员称，美元走势持稳，台币随亚币在窄幅区间内波动，受外资在台股现货转为卖超影响，午后台币扭转早盘的偏升走势，终场以小幅贬值作收。
    
    展望下周，他们认为，台积电等将发放巨额现金股利，届时将观察外资在领取股利后的汇出需求有多大。此外，昨晚欧洲与美国公债殖利率反弹，应留意是否为新一波空头走势的开始，进而引领资金自新兴市场撤离。
    
    〞台币这周一度升值3角，相信各大出口型企业都在等，看台积电股利发放会不会让台币弱一点。〞一大型银行交易员说。
    
    他指出，本周台币虽然反弹迅速，但不少出口商仍选择等待不急着抛汇，就是押注外资在领取台积电发放的股利后有汇出需求，并带动台币走弱。惟纵然如此，台币回落的幅度料不大，顶多到30.600-30.700即会因出口商抛汇卖压大增而受到支撑。
    
    7、8月台湾上市企业将发放股利，下周三台塑化将发放571.56亿台币现金股利，台积电则在周四发放高达1,815.13亿台币的现金股利。    
    
    此外，另一银行交易员提及，昨晚德国10年期公债殖利率返回且站稳在0.50%以上，并带动美国公债殖利率向上，是否又引发新一轮的反弹走势，并吸引资金自新兴市场回流，需进一步关注。 
    
    外资今日在台股现货转为卖超，交易员称，此与台积电、大立光业绩展望不佳有关，由于下周美国也将进入业绩发布期，在股价已偏贵的状况下，极容易出现一旦业绩不如预期令股价回落的修正走势，应提防台股与美股间的共振效应。       
    
    华尔街日报周四表示，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划，央行总裁德拉吉则可能于8月底给出行动的新线索。  

    多数亚币周五变动不大，美元则持稳，投资者焦点转向今日稍晚将公布的美国通胀数据，寻找有关美国加息步伐的线索。韩元兑美元在本地市场收高0.3%，报1,133.3，周四收盘位为1,136.3。
    
    台湾股市加权股价指数今日收低0.16%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超21.03亿台币，中止先前连三个交易日买超共152.22亿台币。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一个月美元/台币远汇报30.396/30.420，上日收在30.322。
                  
    交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.700。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.417    30.385  30.350-30.419   30.350     6.85       8.11
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.416    30.382  30.350-30.419   30.350     3.24       4.10
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期          -0.005/0.005               -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期          -0.105/-0.075              -0.150/-0.120
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below