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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 16:59 BJT

台湾汇市：台币微收跌中止连三日升势，关注美联储主席叶伦谈话指引方向

    * 台币微收跌中止连三日升势
    * 盘整观望叶伦谈话及外资动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.280-30.400

    路透台北6月27日 - 台币兑美元周二微收跌，中止连三日升势。交易员表示，今日台股欠缺续涨
力道，且外资操作也转趋买卖汇双向交易，较难给予台币有效支撑，令台币暂且持平盘整，观望稍晚美联储主
席叶伦谈话及外资进一步动向。
    
    他们并指出，外资一改上日积极汇入的态势，回归先前买卖汇交易皆有的操作，暂难看出外资明确方向，
而盘中持续消化油款等进口商美元买需，今日买卖汇交投均衡，带动台币暂在30.310-30.350间窄幅波动。
    
    〞整理盘，看一下外资会不会又汇入。〞一位外银交易员说。
    
    另位公营行库交易员也称，周二台币随着台股持平整理，静待今日美联储官员公开谈话的变数厘清，除了
稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将与不列颠学院主席斯特恩参加“全球经济事务”会谈外，美
国费城联邦储备银行总裁哈克也将经济前景和国际贸易发表演说。
    
    台湾股市周二微收跌仍守稳10,500点；证券交易所资料显示，今日外资及陆资在台股买超1.
72亿台币，连两日买超金额 合计173.16亿台币。 
    
    多数新兴亚洲货币周二在狭幅区间交投，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在今日稍
后一场活动的讲话中，是否会坚持她对经济前景的乐观看法。今日韩元兑美元本地收
报1,136.9，较前一交易日收盘价1,137.1基本持平。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.277/30.318，上日收在30.291。
        
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.280-30.400。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.341    30.335  30.310-30.370   30.360     6.08       6.51
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.338    30.334  30.310-30.355   30.340     3.43      3.765
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.030/-0.020              -0.045/-0.025
 美元/台币六个月期          -0.185/-0.155              -0.195/-0.155
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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