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1 天前
台湾汇市：台币扭转贬势收升，因外资汇入大买台股
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2017年8月2日 / 早上8点36分 / 1 天前

台湾汇市：台币扭转贬势收升，因外资汇入大买台股

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币先贬后升，因外资午后汇入交割股款
    * 明后天有现金股利发放，观察外资动向
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.350

    路透台北8月2日 - 台币兑美元周三微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员指出，因外资在台
股现货买超明显扩大且午后转汇入，令台币走势转强，不过并未脱离狭幅整理格局。
    
    他们表示，今日早盘台币跟随韩元兑美元下跌，不过昨晚科技龙头苹果公布强劲的业
绩，激励外资在台股现货明显买超苹果供应链股票，下午公布外资在台股买超86.98亿台币，带动台币脱离韩
元的牵制。
    
    〞买卖超数据一公布，台币就拉一波。〞一银行交易员说。
    
    惟银行交易员指出，随着台币转强，进口商、油款等也逢低回补美元，令台币未能扩大升幅，30.200关卡
没能实质突破。
    
    另一大型银行交易员称，明日由于有联发科、台湾大，后天也有台化、远
传将发放现金股利，市场也会观望外资是否有汇出的需求。
    
    此外，交易员也提及，周五美国将公布7月非农数据，此前美元走势相当疲弱，一旦数据表现好于预期，
就容易带动美元反弹。短线除非外资持续大量汇入，否则台币难以升向30.00大关。
    
    台湾上市公司2017年现金股利发放日程请参照
    
    多数亚洲新兴市场货币周三走低，全球油价下跌带来压力。韩元略微收低，因美元兑
全球主要货币从近来低点中复苏。韩元兑美元收报1,124.0，较上日收盘价1,121.3下跌0.2%。[nZZ
T2Y2U03]
    
    台湾股市周三放量收创逾27年新高。台湾加权股价指数收涨0.79%。台湾证券交易所
周三资料显示，外资及陆资在台股买超86.98亿台币，连两个交易日买超共计89.86亿台币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一
个月美元/台币远汇报30.180/30.210，上日收在30.192。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.350。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.252    30.256  30.195-30.279   30.245     6.71       6.03
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.250    30.252  30.197-30.278   30.227     3.04       3.31
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
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 美元/台币一个月期          -0.050/-0.035              -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期          -0.210/-0.175              -0.230/-0.200 (记者 董永年；审校 林高丽)

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