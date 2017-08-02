台湾汇市：台币扭转贬势收升，因外资汇入大买台股

* 台币先贬后升，因外资午后汇入交割股款 * 明后天有现金股利发放，观察外资动向 * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.350 路透台北8月2日 - 台币兑美元周三微幅收升，扭转早盘的贬值走势；交易员指出，因外资在台 股现货买超明显扩大且午后转汇入，令台币走势转强，不过并未脱离狭幅整理格局。 他们表示，今日早盘台币跟随韩元兑美元下跌，不过昨晚科技龙头苹果公布强劲的业 绩，激励外资在台股现货明显买超苹果供应链股票，下午公布外资在台股买超86.98亿台币，带动台币脱离韩 元的牵制。 〞买卖超数据一公布，台币就拉一波。〞一银行交易员说。 惟银行交易员指出，随着台币转强，进口商、油款等也逢低回补美元，令台币未能扩大升幅，30.200关卡 没能实质突破。 另一大型银行交易员称，明日由于有联发科、台湾大，后天也有台化、远 传将发放现金股利，市场也会观望外资是否有汇出的需求。 此外，交易员也提及，周五美国将公布7月非农数据，此前美元走势相当疲弱，一旦数据表现好于预期， 就容易带动美元反弹。短线除非外资持续大量汇入，否则台币难以升向30.00大关。 台湾上市公司2017年现金股利发放日程请参照 多数亚洲新兴市场货币周三走低，全球油价下跌带来压力。韩元略微收低，因美元兑 全球主要货币从近来低点中复苏。韩元兑美元收报1,124.0，较上日收盘价1,121.3下跌0.2%。[nZZ T2Y2U03] 台湾股市周三放量收创逾27年新高。台湾加权股价指数收涨0.79%。台湾证券交易所 周三资料显示，外资及陆资在台股买超86.98亿台币，连两个交易日买超共计89.86亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛；目前一 个月美元/台币远汇报30.180/30.210，上日收在30.192。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.150-30.350。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.252 30.256 30.195-30.279 30.245 6.71 6.03 司 元太外汇经纪公 30.250 30.252 30.197-30.278 30.227 3.04 3.31 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.210/-0.175 -0.230/-0.200 (记者 董永年；审校 林高丽)