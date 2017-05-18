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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 16:58 BJT

台湾汇市：台币收创逾一周低位，美国“通俄门”事件令外资汇出跳增

    * 台币兑美元第二日收低，创逾一周低位
    * 外资汇出需求跳增，出口商趁机抛汇
    * 明日台币兑美元区间料在30.150-30.300

    路透台北5月18日 - 台币兑美元周四第二日收低，创逾一周低位；交易员表示，因台股跟随美股
回挫、韩元兑美元贬值，以及外资汇出等因素影响。
    
    他们表示，受美国“通俄门”事件冲击，投资人避险需求大增，今日外资不但在台股转为卖超，在汇市也
几乎是同向买进美元汇出，但出口商也趁机大量抛汇，使得汇市交易量爆增。资深汇银人士称，今天外资净汇
出逾4亿美元。 
    
    〞外资出去不少，出口商也很多。〞一外商银行交易员说。
    
    资深汇银人士指出，美股重挫，基金投资人赎回需求增加，外资必须在先前投入资金较多的台湾与韩国卖
股汇回因应，也使得今日台币与韩元同步走弱。    
    
    另一银行交易员则称，昨晚美股重挫，道琼工业指数与标准普尔500指数都跌破了重要技术
关卡。虽然今日台股终场跌幅收敛，但“通俄门”事件后续发展的变数不小，投资人基于避险需求，仍会继续
撤离股市，台币可能进一步承压。
    
    交易员表示，就技术面来看，台币兑美元在正式贬破30.300价位前，市场仍将视为区间整理走势。后市表
现仍以外资动向为依归。
    
    台币兑美元今日收贬8.5分报30.225，前低为10日的30.266。
    
    美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国
总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。
    
    台湾股市周四收低。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超38.60亿台币，中止先前 
连八日买超共计249.73亿台币。    
        
    多数亚洲货币周四下跌，因报导称美国总统特朗普曾试图干预一项联邦调查后，有关其未来的不确定性上
升。韩元兑美元周四触及近一周最低收位，韩元兑美元当地交易收盘报1,124.
5，较周三收盘价1,118.3下跌0.6%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；本
地时间16:25时，一个月美元/台币远汇报30.182/30.228，上日收在30.137。
     
    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.150-30.300。 
                 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.225    30.140  30.180-30.240   30.210     9.35       5.32
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.224    30.137  30.190-30.227   30.210     5.15       3.57
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.045/-0.035             -0.055/-0.045
 美元/台币六个月期          -0.235/-0.210             -0.250/-0.225
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   (完) (记者 董永年/罗两莎； 审校 乔艳红)
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