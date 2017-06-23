台湾汇市：台币收升因午后美元转弱及出口商季底抛汇，外资则呈净汇出

* 台币连二日收升，因美元反转走弱亚币反弹 * 出口商季底抛汇效应发酵，台币午后止跌反弹 * 外资在台股转为卖超，外资净汇出数千万美元 * 下周一台币兑美元区间料在30.300-30.500 路透台北6月23日 - 台币兑美元周五收升；汇银人士表示，随午后美元反转走弱及出口商进场大 举抛汇，台币扭转早盘偏弱格局，且一度攻破30.400大关，最高冲至30.355价位；惟外资在台股由买转卖并净 汇出数千万美元，台币终场收在30.400整数价位。 一资深汇银人士指出，因时值进入6月底且是季底，下午来自出口商的美元卖单量相当可观，加上午后美 元转弱推波助澜，带动韩元、日圆及新币等亚币走升，台币随国际市场呈止跌反弹走势。 〞主要是(出口)厂商啦，接近季底了，出口商都出来杀(卖出美元)，尤其是台币贬破30.400，他们杀的很 凶啊，早上价格那么好却不杀。〞前述资深汇银人士说。 一大型商银交易员则称，台币早盘因外资汇出而走低，午后情势却大反转，在美元转弱及外银反手抛售美 元带动下，台币摆脱早盘弱势格局，且连二日收升。 新兴亚币周五大多呈区间波动，在下周美国公布通胀相关指标之前交易员持观望态度，而人民币仍有可能 创下3月初以来最大周线跌幅。 台湾股市周五收盘小跌，终止连六升，加权股价指数收跌0.21%。台湾证券交易所周 五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超29.09亿台币，中止先前连六个交易日买超共计123.53亿台币；上交 易日修正后为买超28.68亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩增；目 前一个月美元/台币远汇报30.320/30.360，上日收在30.392。 交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.400 30.442 30.355-30.468 30.400 5.96 6.51 司 元太外汇经纪公 30.400 30.438 30.360-30.470 30.429 3.08 3.02 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.190/-0.160 -0.150/-0.120 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)