台湾汇市：台币收升逾1角中止连三跌，因外资调节美元部位及台股反弹

* 台币兑美元收升逾1角中止连三日跌势 * 因外资调节美元部位及台股止跌反弹 * 台币明日主要交易区间料在30.850-31.000 路透台北3月13日 - 台币兑美元周一收升逾1角，中止连三日跌势。汇银人士表示，尽管美国2月 非农就业岗位增幅大于预期，但其2月薪资增幅稍低于预估，令外资美元多头部位略见调节压力，且欧元强升 也带动台币随韩元等亚币走扬，而台股止跌反弹亦提振台币升势。 他们指出，目前台币仍维持区间震荡整理格局，今日暂且消化外资美元卖需，及海外NDF各年期美元/台币 换汇点折价幅度同步扩大，皆使台币回升靠向30.900，惟交投量能萎缩料明日台币升幅将趋缓，后续关注外资 卖汇续航力道及台股动向。 〞现在大家都怕怕的，怕叶伦有意外言论。〞一位大型官股银行交易员说。 另位本地商银交易员也称，现在说美元利多出尽仍太早，毕竟美联储周三将公布利率决策并召开会后记者 会，关注美联储主席叶伦会后谈话，企图从中寻找后续升息节奏的蛛丝马迹。美联储利率决策变数厘清前，料 台币升幅有限，因美元仍受到升息预期所支撑。 资金流向方面，交易员认为，今日交投持稳不若上日活络，主要消化外资调节美元部位的需求，并有进口 商逢低进场承接美元，至于出口商交投较显淡静。 周三(15日)GMT1800美国联邦储备理事会将公布利率决定。据路透调查显示，美国一级市场交易商几乎一 致预计美联储下周加息。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目 前一个月美元/台币远汇报30.842/30.902，上日收在30.940。 台湾股市周一收涨0.72%至9,697.34点，中止连两日收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为买超4 2.08亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计156.04亿台币。 亚洲货币周一小幅上扬，因为美国薪资增长疲弱，抑制了美国或将连续升息的预期，使得美元略失光彩。 不过，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月14-15日会议前，亚币走势谨慎。 韩股和韩元周一延续上日涨势，因韩国总统朴槿惠周五被罢免后市场人气改善。韩元兑美元收 盘报1,144.4，较上周五收盘价1,157.4上涨1.1%。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.850-31.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.916 31.036 30.911-31.015 30.950 6.98 7.52 司 元太外汇经纪公 30.930 31.038 30.918-30.985 30.940 3.34 3.78 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.250/-0.210 -0.175/-0.145 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)