台湾汇市：台币收升逾1角至两周新高，因外资汇入及出口商月中例行抛汇

* 台币兑美元收升逾1角至两周新高 * 因外资汇入及出口商月中例行性抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.750-31.000 路透台北3月15日 - 台币兑美元周三收升逾1角至两周新高。汇银人士表示， 美联储3月利率决策即将揭晓，交投谨慎多以实质需求为主；而外资汇入及出口商月中例行 性抛汇带动台币升向30.850，后续关注美联储利率决策出炉厘清变数。 他们指出，市场普遍预期美联储此次将祭出升息决策，并聚焦美联储主席叶伦会后记者 会谈话，想从中寻找后续升息步调的蛛丝马迹，若美联储利率决策及叶伦谈话符合市场期待 ，料有望持续支撑美元持坚，反之若不符市场高度期待，美元多头部位恐再现调节卖需。 〞明天不知道是上天堂、还是下地狱。〞一位大型官股银行交易员说。 资金流向方面，交易员也称，今日汇市交投仍旧偏淡，主要消化外资美元调节卖需，午 后并有出口商进场抛汇，让台币升幅扩大，至于进口商交投则显得淡静。 今日台币收近日高，收盘前高为3月2日的30.795；盘中高位则来到30.835，前高为3月8 日的30.810。 美联储周二开始为期两日的货币政策会议。利率期货市场暗示美联储升息的机率超过90 %，投资者的焦点已转至政策声明将如何提及的今年升息步伐。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.719/30.789，上日收在3 0.893。 台湾股市周三收跌0.04%至9,740.31点。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超2 .01亿台币，中止先前连两个交易日买超共计142.23亿台币。 亚币周三大体持平，投资者在紧张等待今日稍后预期中的美国升息，并希望获得未来收 紧政策步伐的更多线索。 周三韩元兑美元收在接近两周高位的水平，受外资对韩国股票买盘需求，以及出口商美 元卖盘支撑。韩元兑美元收盘报1,143.6，创下3月2日以来最高收位，较周二收 盘价1,148.8上涨0.5%。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-31.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.840 30.966 30.835-30.935 30.900 5.15 5.61 司 元太外汇经纪公 30.839 30.967 30.838-30.940 30.940 4.37 4.31 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.050/-0.035 美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.220/-0.185 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)