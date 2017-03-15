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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 16:50 BJT

台湾汇市：台币收升逾1角至两周新高，因外资汇入及出口商月中例行抛汇

    * 台币兑美元收升逾1角至两周新高
    * 因外资汇入及出口商月中例行性抛汇
    * 台币明日主要交易区间料在30.750-31.000

    路透台北3月15日 - 台币兑美元周三收升逾1角至两周新高。汇银人士表示，
美联储3月利率决策即将揭晓，交投谨慎多以实质需求为主；而外资汇入及出口商月中例行
性抛汇带动台币升向30.850，后续关注美联储利率决策出炉厘清变数。 

    他们指出，市场普遍预期美联储此次将祭出升息决策，并聚焦美联储主席叶伦会后记者
会谈话，想从中寻找后续升息步调的蛛丝马迹，若美联储利率决策及叶伦谈话符合市场期待
，料有望持续支撑美元持坚，反之若不符市场高度期待，美元多头部位恐再现调节卖需。
    
    〞明天不知道是上天堂、还是下地狱。〞一位大型官股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员也称，今日汇市交投仍旧偏淡，主要消化外资美元调节卖需，午
后并有出口商进场抛汇，让台币升幅扩大，至于进口商交投则显得淡静。
    
    今日台币收近日高，收盘前高为3月2日的30.795；盘中高位则来到30.835，前高为3月8
日的30.810。
    
    美联储周二开始为期两日的货币政策会议。利率期货市场暗示美联储升息的机率超过90
%，投资者的焦点已转至政策声明将如何提及的今年升息步伐。
         
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.719/30.789，上日收在3
0.893。          
    
    台湾股市周三收跌0.04%至9,740.31点。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超2
.01亿台币，中止先前连两个交易日买超共计142.23亿台币。       
    
    亚币周三大体持平，投资者在紧张等待今日稍后预期中的美国升息，并希望获得未来收
紧政策步伐的更多线索。
    
    周三韩元兑美元收在接近两周高位的水平，受外资对韩国股票买盘需求，以及出口商美
元卖盘支撑。韩元兑美元收盘报1,143.6，创下3月2日以来最高收位，较周二收
盘价1,148.8上涨0.5%。
    
    交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-31.000。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      30.840    30.966  30.835-30.935  30.900     5.15       5.61
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      30.839    30.967  30.838-30.940  30.940     4.37       4.31
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价                上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期         -0.065/-0.045                -0.050/-0.035    
 美元/台币六个月期         -0.240/-0.200                -0.220/-0.185 
 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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