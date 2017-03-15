台湾汇市：台币收升逾1角至两周新高，因外资汇入及出口商月中例行抛汇

* 台币兑美元收升逾1角至两周新高
* 因外资汇入及出口商月中例行性抛汇
* 台币明日主要交易区间料在30.750-31.000
路透台北3月15日 - 台币兑美元周三收升逾1角至两周新高。汇银人士表示，
美联储3月利率决策即将揭晓，交投谨慎多以实质需求为主；而外资汇入及出口商月中例行
性抛汇带动台币升向30.850，后续关注美联储利率决策出炉厘清变数。
他们指出，市场普遍预期美联储此次将祭出升息决策，并聚焦美联储主席叶伦会后记者
会谈话，想从中寻找后续升息步调的蛛丝马迹，若美联储利率决策及叶伦谈话符合市场期待
，料有望持续支撑美元持坚，反之若不符市场高度期待，美元多头部位恐再现调节卖需。
〞明天不知道是上天堂、还是下地狱。〞一位大型官股银行交易员说。
资金流向方面，交易员也称，今日汇市交投仍旧偏淡，主要消化外资美元调节卖需，午
后并有出口商进场抛汇，让台币升幅扩大，至于进口商交投则显得淡静。
今日台币收近日高，收盘前高为3月2日的30.795；盘中高位则来到30.835，前高为3月8
日的30.810。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议。利率期货市场暗示美联储升息的机率超过90
%，投资者的焦点已转至政策声明将如何提及的今年升息步伐。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘微幅扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.719/30.789，上日收在3
0.893。
台湾股市周三收跌0.04%至9,740.31点。证交所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超2
.01亿台币，中止先前连两个交易日买超共计142.23亿台币。
亚币周三大体持平，投资者在紧张等待今日稍后预期中的美国升息，并希望获得未来收
紧政策步伐的更多线索。
周三韩元兑美元收在接近两周高位的水平，受外资对韩国股票买盘需求，以及出口商美
元卖盘支撑。韩元兑美元收盘报1,143.6，创下3月2日以来最高收位，较周二收
盘价1,148.8上涨0.5%。
交易员预估，明日台币主要交易区间在30.750-31.000。
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交
报价 亿美元 量／亿美
元
台北外汇经纪公 30.840 30.966 30.835-30.935 30.900 5.15 5.61
司
元太外汇经纪公 30.839 30.967 30.838-30.940 30.940 4.37 4.31
司
无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准
DF)
美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.050/-0.035
美元/台币六个月期 -0.240/-0.200 -0.220/-0.185
(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)