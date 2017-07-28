台湾汇市：台币收小贬因外资反手汇出，出口商忧台风搅局抛汇抑贬幅

* 外资扩大台股卖超且大举汇出，台币收小贬 * 出口商忧台风扰局提前抛汇，使台币获支撑 * 下周一台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北7月28日 - 台币兑美元周五收微贬，交易员表示，受到国际美元走强及外资反手卖超台 股并呈净汇出，促使台币开低走低收贬，短线料将呈区间狭幅整理。 他们指出，外资周四大举汇入，单日净汇入金额即逾5亿美元，今天却在台股期货和现货市场同步卖超，加 上韩元兑美元重贬，带动台币走贬；惟因月底出口商例行抛汇，且有出口商担心轻度台风“尼莎”(NESAT)扰 局而提早卖出美元，使台币获适度支撑，而相较于韩元明显走贬，台币贬幅相对较小。 〞今天外资在股市卖超，汇出有比平常多一些。〞一大型外资保管行交易员说，〞我觉得最近情况会比较 紊乱一点，美国如果要缩表，对台股有较大的影响。〞 一大型银行交易员则说，因一大型外资机构发布报告称美股有回调的压力，外资今天反手卖超台股71亿台 币并呈净汇出致台币走贬，〞今天外资进来的比较少，出去比较多，但进出口买卖汇均衡，台币波动不大，短 线台币应该就在30.200-30.400这边狭幅震荡。〞 台湾中央气象局周五发布轻度台风“尼莎”(NESAT)海上和陆上台风警报。目前台风中心在花莲东南方海 面，向西北移动，对台湾东部、东南部陆地构成威胁。 亚币周五从昨日触及的高点回落，投资者等待美国今日晚间公布第二季的经济增长数据。 台湾股市周五随亚股收跌，加权股价指数收跌0.81%。；台湾证券交易所周五资料显 示，外资及陆资在台股转为卖超71.74亿台币；上交易日修正后为买超49.76亿台币。 韩元兑美元周五在本地市场收报1,122.1韩元，较周四收盘价1,112.8韩元下跌0.8%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩增； 目前一个月美元/台币远汇报30.143/30.204，上日收在30.173。 交易员预估，下周一台币兑美元区间料在30.200-30.400。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.302 30.252 30.247-30.304 30.285 7.18 9.41 司 元太外汇经纪公 30.297 30.251 30.245-30.299 30.271 4.14 4.66 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.075/-0.065 -0.070/-0.060 美元/台币六个月期 -0.255/-0.225 -0.250/-0.220 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)