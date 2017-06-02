台湾汇市：台币收平盘量能清淡，关注今晚美国非农就业数据

* 台币收平盘，量能清淡 * 关注今晚美国非农就业数据 * 明日台币兑美元区间料在30.050-30.150 路透台北6月2日 - 台币兑美元周五收平盘，量能清淡。交易员表示，今日外资买卖都有，方向不明显，市场关注今晚美国的非农就业数据。明日亚洲市场仅有台湾开市，料会是清淡度日。 汇银人士指出，今日韩元也在上日收盘价附近游走。至于外资今日做法不一，有买美元亦有卖出，对照台湾股市再度创下高位，显得有些奇特；前两日有较明显抛汇的出口商，今日动作则稍小。 〞台币不会动，我都懒得看。〞一位本地商银交易员说。 他表示，人民币近期虽波动大，但台币并未跟进，市场目前先观望人民币的回弹走势。至于美国今晚非农就业数据方面，目前各方虽预期非农就业数据应会亮丽，但也是意料中事，目前对此事评估先以中性视之。 路透调查显示，分析师预测美国5月非农就业岗位增加18.5万个。就业报告强于预期，会提高市场对于美联储在6月及以后升息的预期。近期的一系列指标表现不佳，令美联储升息预期降温。 韩元兑美元收报1,121.8，上日收在1,122.0。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇报30.113/30.153，上日收在30.130。 台湾股市周五以日高收盘并创逾17年新高，连续第二日走升。外资及陆资在台股买超42.79亿台币，连两个交易日买超共计68.45亿台币。 周六因端午假期调整上班日，台湾金融市场开市一日。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.050-30.150。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.117 30.117 30.070-30.125 30.120 5.72 7.71 司 元太外汇经纪公 30.118 30.113 30.089-30.120 30.120 4.18 4.08 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.015/-0.010 美元/台币六个月期 -0.185/-0.155 -0.210/-0.180 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)