台湾汇市：台币收微升因外资小幅净汇入，短线观察美元及外资动向

* 外资净汇入数千万美元，台币收微升 * 短线观察重点在美元走势及外资动向 * 明日台币兑美元区间料在30.350-30.500 路透台北7月3日 - 台币兑美元周一量缩收微升；交易员表示，在外资小幅净 汇入数千万美元，以及出口商持续抛汇带动下，今日台币全天均呈升值格局，短线观察重点 在美元走势及外资动向。 一位资深汇银人士称，今天外资在台股虽呈小卖超，但一大早外商银行即进场抛售美元 ，带动台币开高走扬；午后随着美元转强、韩元和日圆反转走贬，且有一大型外银赶在收盘 前买入美元，致台币升幅缩减。 〞韩元和日圆都收贬，台币收小升，因为外资小幅净汇入。〞前述资深汇银人士说，〞 台币很强啊，但收盘前有人突然出来捉美元，才让台币升幅收敛。〞 三位大型银行交易员均称，今天虽是月初但仍有出口商持续进场抛汇，加上外资偏卖美 元，带动台币走扬；惟交投偏冷，成交量明显缩减。 新兴亚洲货币周一多小跌，因美元指数自九个月低点反弹。上周多位央行官员的鹰派评 论曾打压美元。 台湾股市周一收盘小涨，加权股价指数收涨0.17%。台湾证券交易 所周一资料显示，外资及陆资在台股小幅卖超3.25亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘微增；目前一个月美元/台币远汇报30.500/30.520，上日收在30.40 1。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.350-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.428 30.436 30.400-30.430 30.410 5.71 7.92 司 元太外汇经纪公 30.427 30.435 30.400-30.429 30.400 3.34 4.52 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.070/-0.040 -0.070/-0.030 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)