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2 天前
台湾汇市：台币收贬创近三个月新低，因外资大举净汇出逾2.5亿美元
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2017年7月6日 / 上午9点48分 / 2 天前

台湾汇市：台币收贬创近三个月新低，因外资大举净汇出逾2.5亿美元

3 分钟阅读

    * 台币兑美元收贬，并创近三个月新低
    * 外资卖超台股，且净汇出约2.5亿美元
    * 出口商惜售美元，进口商追价大买美元
    * 明日台币兑美元区间料在30.480-30.650

    路透台北7月6日 - 台币兑美元周四收贬且创近三个月新低。交易员表示，在外资大举汇出、韩
元挫低及进口商恐慌性抢进美元等冲击下，台币午后贬幅扩大，终场以盘中最低价作收，短线震荡幅度将加大
。
    
    一不愿具名台湾央行高层官员称，今天台币贬值主因是外资大举汇出。另一资深汇银人士也说，外资在台
股卖超且净汇出逾2.5亿美元，加上市场预期随台股配息进入旺季，未来潜在巨额股利汇出款，台币有望看到3
1低价，促使台币收低。
    
    他们指出，早盘台币受韩元走贬而开低走贬，午后在外资和进口商同步抢进美元冲击下，台币一举掼破30
.550重要心理关卡，进而引爆进口商恐慌性美元买盘涌入，出口商则惜售美元，尾盘贬破30.600大关。
    
    〞30.550心理关卡贬破了，出口商看到30.550和30.580两道关卡一一被消灭，都不卖美元了，进口商进来
疯狂追价，收盘贬破30.600。〞一大型银行交易员说，〞台币大贬，银行电话接不完，散户一直打来问，怎么
办？便宜的美金都买不到啦！〞
    
    他并称，午后台币贬至30.550附近时，吸引出口商疯狂倒货(抛售美元)，且一口气挂出50支(0.5亿美元)
卖单，惟巨额美元卖单瞬间即被外资买盘吞噬，出口商见状纷纷转趋惜售美元。
    
    前述资深汇银人士称，因时值进入上市柜公司股利发放旺季，市场大多看贬台币，且估这波台币有机会往
31元大关靠拢，引外资进场大买美元并汇出，〞下午韩元有杀下来，贬很凶啊，还有人说台股配息旺季到了，
这波台币会看到31元，大家先进来买一些美元。〞
    
    他们表示，7月下旬起台积电 等大型权值股股利将陆续入帐，预估在未来一个月外资将有巨额
股利汇出款，短线台币趋势看贬。

    今天台币兑美元收在30.601，贬值9.2分且创近三个月新低，此前收为新低为4月11日的30.650。
    
    台湾股市周四小幅收跌，加权股价指数收跌0.35%。台湾证券交易所周四资料显示，
外资及陆资在台股卖超0.98亿台币，连四个交易日卖超共70.44亿台币。

    多数新兴亚洲货币周四小幅走软，追随亚洲股市走势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议的纪录
文件显示，对于美国未来升息步伐缺乏共识。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘进一步扩
增；目前一个月美元/台币远汇报30.615/30.655，上日收在30.517。
                
    交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.480-30.650。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.601    30.509  30.481-30.601   30.530     7.03       5.13
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.600    30.508  30.508-30.600   30.510     3.67       3.03
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期           0.020/0.040                 0.000/0.015
 美元/台币六个月期          -0.060/-0.020              -0.095/-0.060
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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