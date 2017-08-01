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2 天前
台湾汇市：台币收贬因韩元午后走跌，外资回补美元并呈小幅净汇出
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2017年8月1日 / 上午9点29分 / 2 天前

台湾汇市：台币收贬因韩元午后走跌，外资回补美元并呈小幅净汇出

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 台币收小贬，因午后韩元走跌
    * 外资先进后出，且少量净汇出
    * 炒短线，外资午后大举补美元
    * 明日台币兑美元区间料在30.160-30.260

    路透台北8月1日 - 台币兑美元周二收小贬；交易员指出，因午后韩元反转走贬，加上外资大举
回补美元并呈小幅净汇出，促使台币由升转贬，收盘贬破30.200大关。
    
    他们表示，今天早盘外资持续汇入，且在30.150-30.160间大举抛出美元，但午后受韩元反转走贬拖累，
外资进场大举回补美元，台币跟着由升转贬。
    
    〞早上韩元等主要货币都对美元升值，台币也跟着走升，只是没有想下午韩元突然走贬，外资小量汇出，
台币就被弄贬了。〞一资深汇银人士说。
    
    他并称，因近来外资大都采短线操作，例如今天上午外资仍呈净汇入，午后受到韩元走贬影响，外资随即
反转汇出，致台币走低，〞下午韩元自己突然转贬了，台币被韩元贬值氛围影响，也就意思意思的跟着贬一点
了。〞

    一大型银行交易员指出，外资早盘大多做空美元，但午后随韩元由升转贬，外资被迫回补美元，加上进口
商进场买汇推波助澜，台币收盘贬破30.200大关。
   
    一大型外资保管行交易员表示，随国际美元走弱，早盘外资持续大举汇入，午后情势却瞬间反转，在韩元
挫低影响下，外资纷纷回补美元，台币亦跟着走跌，但未见外资大举汇出。
    
    新兴亚币周二大多上涨，因美元全线疲软，而且乐观的亚洲经济数据提振人气。
    
    台湾股市周二续微收升，加权股价指数收涨0.10%。台湾证券交易所周二资料显示，
外资及陆资在台股转为买超1.94亿台币，中止先前连 两个交易日卖超共计75.50亿台币；上交易日为卖超12.1
2亿台币。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘相近；目
前一个月美元/台币远汇报30.140/30.201，上日收在30.157。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.160-30.260。
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.256    30.227  30.135-30.260   30.230     6.03       5.54
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.252    30.226  30.135-30.252   30.180     3.31       3.18
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.060/-0.050              -0.060/-0.040
 美元/台币六个月期          -0.230/-0.200              -0.230/-0.200 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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