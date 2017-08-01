台湾汇市：台币收贬因韩元午后走跌，外资回补美元并呈小幅净汇出

* 台币收小贬，因午后韩元走跌 * 外资先进后出，且少量净汇出 * 炒短线，外资午后大举补美元 * 明日台币兑美元区间料在30.160-30.260 路透台北8月1日 - 台币兑美元周二收小贬；交易员指出，因午后韩元反转走贬，加上外资大举 回补美元并呈小幅净汇出，促使台币由升转贬，收盘贬破30.200大关。 他们表示，今天早盘外资持续汇入，且在30.150-30.160间大举抛出美元，但午后受韩元反转走贬拖累， 外资进场大举回补美元，台币跟着由升转贬。 〞早上韩元等主要货币都对美元升值，台币也跟着走升，只是没有想下午韩元突然走贬，外资小量汇出， 台币就被弄贬了。〞一资深汇银人士说。 他并称，因近来外资大都采短线操作，例如今天上午外资仍呈净汇入，午后受到韩元走贬影响，外资随即 反转汇出，致台币走低，〞下午韩元自己突然转贬了，台币被韩元贬值氛围影响，也就意思意思的跟着贬一点 了。〞 一大型银行交易员指出，外资早盘大多做空美元，但午后随韩元由升转贬，外资被迫回补美元，加上进口 商进场买汇推波助澜，台币收盘贬破30.200大关。 一大型外资保管行交易员表示，随国际美元走弱，早盘外资持续大举汇入，午后情势却瞬间反转，在韩元 挫低影响下，外资纷纷回补美元，台币亦跟着走跌，但未见外资大举汇出。 新兴亚币周二大多上涨，因美元全线疲软，而且乐观的亚洲经济数据提振人气。 台湾股市周二续微收升，加权股价指数收涨0.10%。台湾证券交易所周二资料显示， 外资及陆资在台股转为买超1.94亿台币，中止先前连 两个交易日卖超共计75.50亿台币；上交易日为卖超12.1 2亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘相近；目 前一个月美元/台币远汇报30.140/30.201，上日收在30.157。 交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.160-30.260。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.256 30.227 30.135-30.260 30.230 6.03 5.54 司 元太外汇经纪公 30.252 30.226 30.135-30.252 30.180 3.31 3.18 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.230/-0.200 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)