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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 17:08 BJT

台湾汇市：台币收贬逾1角创近两月新低，外资狂逃净汇出逾四亿美元

    * 外资大举汇出，台币连九贬创近两个月新低
    * 国际热钱狂逃，外资净汇出金额逾四亿美元
    * 台币趋势看贬，出口商惜售致台币贬幅扩大
    * 下周一台币兑美元区间料在30.250-30.450

    路透台北6月16日 - 台币兑美元周五爆量收贬且创近两个月新低。交易员称，受外资疯狂汇出且
净汇出金额扩大至逾四亿美元，及韩元等亚币走贬冲击，今天台币贬幅进一步扩大，出口商虽进场狂砍美元，
但不敌外资买汇力道强劲，台币终场收贬1.34角，呈连九贬走势。
    
    他们指出，随美国货币政策渐趋正常化，今天美元展开绝地大反攻，日、韩等亚币全面走贬，台币在美元
转强及外资大举汇出两股力道夹击下，一度连续贬破30.300及30.400两道关卡，最低贬至30.429低价。
    
    〞外资狂逃！大吃货(大买美元)啊，出口商也出来不少，今天多空厮杀非常激烈，很精彩。〞一资深汇银
人士说，〞台币连九贬了，但台币前面几天都只是小贬，这两天有突然喷出的感觉。〞
    
    他并称，外资今天在台股虽呈买超但却疯狂汇出，主要是为了支应海外资金调度所需，〞看起来这波外资
已经把未来要出去的资金都先做掉了。〞
    
    央行表示，台币走贬主要是受美元走强和外资汇出影响，今天日圆和韩元均走贬，对美元贬值幅度分别为
日圆1.5%及韩元0.88%，台币则相对稳定对美元贬值0.44%。
    
    另一大型银行交易员表示，外资疯狂汇出，台币贬势确立，出口商开始惜售美元，以致在外资狂买美元之
际，来自出口商的美元供给反而变得比较少，更加重台币贬值力道，〞外资有点不爽了，因为出口商卖(美元)
的比较不积极。〞
     
    台湾股市周五收高，第二日上扬，加权股价指数收升0.68%。台湾证券交易所周五资
料显示，外资及陆资在台股买超28.18亿台币，连两个交易日买超共计31.12亿台币。

    亚洲货币周五走低，因美国强劲就业数据提振美元走强，并加强了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)年
内第三次升息的预期。
      
    今天台币兑美元收贬1.34角，报30.381，创近两个月新低，此前收盘新低为4月20日的30.408。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点由折价转为预期台币贬值的溢
价；目前一个月美元/台币远汇报30.334/30.375，上日收在30.330。
        
    交易员预估，下周一台币兑美元主要交易区间料在30.250-30.450。
    
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.381    30.247  30.260-30.429   30.260    11.60       8.39
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.382    30.247  30.258-30.426   30.290     5.70       4.71
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期           0.010/0.020               -0.015/-0.005
 美元/台币六个月期          -0.130/-0.100              -0.190/-0.170
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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