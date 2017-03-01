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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 17:03 BJT

台湾汇市：台币收贬逾1角自21个月高位跌落，午后外资大买汇出口商抛汇

    * 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落
    * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇
    * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850

    路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场
对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。
    
    他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。
而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台
币波段高点。
    
    〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。
    
    也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动
作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。
    
    交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经
济强劲，升息指日可待，美元走势将会趋强，不排除美元是短空长多。     
     
    台湾股市周三收低0.78%，连三日收跌。外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日
卖超共计55.13亿台币。
     
    韩国金融市场今休市一日。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显
缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.738/30.778，上日收在30.653。
    
    交易员预估，明日台币主要交易区间在30.700-30.850。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      30.760    30.650  30.680-30.788  30.690    10.23       7.99
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      30.768    30.650  30.681-30.789  30.700     4.07       4.32
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(N         最新报价                上日现货收盘时水准
 DF)                                            
                                                
 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015                -0.100/-0.090 
 美元/台币六个月期         -0.205/-0.185                -0.335/-0.305
 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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