台湾汇市：台币收贬逾1角自21个月高位跌落，午后外资大买汇出口商抛汇

* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将会趋强，不排除美元是短空长多。 台湾股市周三收低0.78%，连三日收跌。外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日 卖超共计55.13亿台币。 韩国金融市场今休市一日。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显 缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.738/30.778，上日收在30.653。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.700-30.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 30.760 30.650 30.680-30.788 30.690 10.23 7.99 司 元太外汇经纪公 30.768 30.650 30.681-30.789 30.700 4.07 4.32 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.100/-0.090 美元/台币六个月期 -0.205/-0.185 -0.335/-0.305 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)