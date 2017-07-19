台湾汇市：台币收贬，因观望欧洲央行会议且外资偏向汇出

* 欧洲央行将开会且外资偏汇出令台币转贬 * 明日台积电将发现金股利预期台币趋贬 * 明日台币兑美元区间料在30.330-30.500 路透台北7月19日 - 台币兑美元周三收贬。交易员称，欧洲央行即将召开政策会议令美元空单回 补，且外资仍有汇出现金股利的需求，令台币扭转早盘的偏升格局收低。 他们表示，此前欧洲央行总裁德拉吉强调经济正在复苏的谈话，引发欧元与欧债殖利率大弹，因此市场一 般预料，这次政策会议后的谈话可能会偏鸽派以安抚市场情绪，并令欧元回软、有利美元自低档反弹。 〞中午过后美元空头有些回补，大家也不太想杀(美元)了。〞一银行交易员说。 此外，该交易员表示，由于明日台积电就要发放巨额现金股利，外资陆续有汇出需求，但幅度 并不明显。惟盘中也有见到反向汇入者。 对于这次外资汇出现金股利效应不明显的现象，一外商银行交易员认为，因市场的气氛不看好美元后市， 外资恐怕也不急于将手中的现金股利转为美元持有。 他表示，周一与周二的成交量创半年新低，肇因于外资并未如预期将现金股利大举汇出，但等着将美元部 位卖给外资的出口商还在等待，心态仍偏向惜售。 另一银行交易员则指出，这次台积电现金股利发放刚好碰上美元走弱，才会让市场感受不到台币在走贬。 〞感觉现金股利发放题材是(美元)防守用的，不是攻击用的。〞他说。 不过该交易员也指出，若是比照韩元兑美元这两天的表现，台币若没有外资汇出的影响，有可 能会再次测试30.00整数关卡。 他们认为，明日台积电发放现金股利后，台币理应受外资汇出影响将走贬，倘若还是没有反应，那美元多 头就要小心出口商有可能会进场抛汇。 欧洲央行管理委员会周四将召开会议，会后并宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(1230G MT)。 台积电周二表示，将于20日(周四)发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式 发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。 大多数亚币周三交投谨慎，欧洲央行即将召开政策会议，技术指标显示最近几日美元超卖。 韩元日内一度涨至1,119.9韩元高位，兑美元本地市场收报1,120.6韩元，为6月15日以来最高收位 ，收涨0.2%，周二收报1,123.1韩元。 台湾股市加权股价指数今日收涨0.24%。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资 在台股买超41.99亿台币，连三个交易日买超共63.46亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度大致持稳；目前一个 月美元/台币远汇报30.362/30.402，上日收在30.320。 交易员预估，明日台币兑美元主要交易区间料在30.330-30.500。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.397 30.370 30.340-30.400 30.380 5.82 4.81 司 元太外汇经纪公 30.395 30.369 30.340-30.395 30.349 3.215 3.26 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.130/-0.100 -0.150/-0.110 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)