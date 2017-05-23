台湾汇市：台币收贬，曼彻斯特恐怖袭击令避险需求升温

* 曼彻斯特恐怖袭击令避险需求升温 * 海外NDF折价幅度明显收敛与外资汇出 * 外资需求异常增加，炒汇热钱疑似认赔出场 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.250 路透台北5月23日 - 台币兑美元周二收贬逾1角；交易员表示，因韩元兑美元贬值， 海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显收敛与外资汇出需求带动。 交易员指出，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，令投资人风险偏好降低，这对台币、韩元走势造成打击 。此外，昨日为了炒汇大举汇入的热钱，疑似有认赔出场迹象，这使得外资美元买需升温。 〞外资这下亏了，30.0以下进来，30.1以上出去。〞一大型银行交易员说。 另一银行交易员指出，以往当外资有美元买需时，为了维持汇率稳定，通常上方会有特定的供应来源。但 今天外资美元需求不少，但整体供应量却不多，以致于美元汇价一路走高。 〞这蛮特殊的，看不懂外资为何今天买，是不是被赶出去？〞该交易员称。 大型银行交易员表示，虽然进入月底，但没怎么见到出口商抛汇，这也是令午后台币贬值幅度扩大的原因 之一。 今日海外NDF美元/台币换汇点折价幅度则较上日明显收敛。针对NDF短期大幅波动，交易员认为，当然可 以解释成因为有恐怖攻击，对台币未来升值预期降低。但也可以说，是不是海外修正了对台湾央行管理汇率机 制有所改变的看法。 台湾央行上周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是 这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞 但却有机构误认为央行要改变汇率管理机制，此令海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，台币现汇昨日 收创逾两年八个月高位。 台湾股市周二收小涨。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超32.81亿台币，连两日买超 共计43.90亿台币。 新兴亚币周二走势低迷，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，打击了正在温和复苏的风险偏好，投资者原 本正开始摆脱华盛顿政治风波的影响。。韩元走贬，韩元兑美元报1,121.7，较上日 本地收盘价1,118.6下跌0.3%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显收敛 ；本地时间16:09时，一个月美元/台币远汇报30.105/30.135，上日收在29.891。 交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.000-30.250。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.166 30.052 30.024-30.168 30.070 7.06 9.09 司 元太外汇经纪公 30.163 30.052 30.015-30.163 30.050 4.08 5.66 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.085/-0.075 美元/台币六个月期 -0.245/-0.215 -0.295/-0.265 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年； 审校 林高丽)