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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 16:36 BJT

台湾汇市：台币收贬，曼彻斯特恐怖袭击令避险需求升温

    * 曼彻斯特恐怖袭击令避险需求升温
    * 海外NDF折价幅度明显收敛与外资汇出
    * 外资需求异常增加，炒汇热钱疑似认赔出场
    * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.250

    路透台北5月23日 - 台币兑美元周二收贬逾1角；交易员表示，因韩元兑美元贬值，
海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显收敛与外资汇出需求带动。
    
    交易员指出，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，令投资人风险偏好降低，这对台币、韩元走势造成打击
。此外，昨日为了炒汇大举汇入的热钱，疑似有认赔出场迹象，这使得外资美元买需升温。
    
    〞外资这下亏了，30.0以下进来，30.1以上出去。〞一大型银行交易员说。
    
    另一银行交易员指出，以往当外资有美元买需时，为了维持汇率稳定，通常上方会有特定的供应来源。但
今天外资美元需求不少，但整体供应量却不多，以致于美元汇价一路走高。
    
     〞这蛮特殊的，看不懂外资为何今天买，是不是被赶出去？〞该交易员称。
    
    大型银行交易员表示，虽然进入月底，但没怎么见到出口商抛汇，这也是令午后台币贬值幅度扩大的原因
之一。
    
    今日海外NDF美元/台币换汇点折价幅度则较上日明显收敛。针对NDF短期大幅波动，交易员认为，当然可
以解释成因为有恐怖攻击，对台币未来升值预期降低。但也可以说，是不是海外修正了对台湾央行管理汇率机
制有所改变的看法。
    
    台湾央行上周五表示，台币采管理浮动汇率机制。央行副总裁杨金龙强调，央行的外汇政策一直以来都是
这样、都没有改变，〞一直以来、一直以来，我们的汇率政策就是这样的，没有改变、不会改变。〞
但却有机构误认为央行要改变汇率管理机制，此令海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显扩大，台币现汇昨日
收创逾两年八个月高位。     

    台湾股市周二收小涨。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超32.81亿台币，连两日买超
共计43.90亿台币。    
        
    新兴亚币周二走势低迷，英国曼彻斯特发生自杀式恐怖袭击，打击了正在温和复苏的风险偏好，投资者原
本正开始摆脱华盛顿政治风波的影响。。韩元走贬，韩元兑美元报1,121.7，较上日
本地收盘价1,118.6下跌0.3%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显收敛
；本地时间16:09时，一个月美元/台币远汇报30.105/30.135，上日收在29.891。
     
    交易员预估，明日台币兑美元区间估在30.000-30.250。 
                 
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.166    30.052  30.024-30.168   30.070     7.06       9.09
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.163    30.052  30.015-30.163   30.050     4.08       5.66
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.050/-0.040             -0.085/-0.075
 美元/台币六个月期          -0.245/-0.215             -0.295/-0.265
 
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   (完) (记者 董永年； 审校 林高丽)
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