台湾汇市：台币收跌惟上半年升逾6%，季底出口商抛汇卖需强劲收敛贬幅

* 台币兑美元追随韩元收跌至日低 * 外资汇出惟出口商抛汇卖需强劲 * 第二季台币贬值0.33%惟上半年升值6.06% * 下周台币兑美元区间料在30.300-30.600 路透台北6月30日 - 台币兑美元周五收跌至日低，累计第二季收贬0.33%惟上 半年仍强升6.06%。交易员表示，美国纳斯达克指数上日收挫拖累台币、韩元走势， 且外资汇出，此皆带动台币随韩元走弱，惟今为第二季底最后交易日，出口商抛汇卖需强劲 则收敛台币跌幅。 他们指出，由于美国科技股屡遭点名涨多待修正，成为以电子股挂帅的台、韩股汇市隐 忧，且时序渐近7月现金股利发放高峰，市场对外资汇出疑虑也将增温。若外资持续汇出， 短线台币料续弱盘整，并关注下周美国非农就业报告等数据出炉将牵动美元及外资动向。 〞非农要表现非常好，美元才能止跌，万一正常就继续跌。〞一位公营银行交易员说。 他们认为，近期国际美元仍呈疲弱态势，带动人民币持续走强，目前暂未引领亚币随之 波动，但有望提供短线台币支撑；且每当台币跌破一整数关口，出口商的抛汇卖压就会涌现 ，也将缓和台币因外资汇出带来的压力。 人民币兑美元中间价周五大涨196点至近八个月新高；离岸人民币兑美元CN H=D3盘中亦一度大涨逾370点至6.7595元，创逾三周新高。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢 价；目前一个月美元/台币远汇报30.419/30.460，上日收在30.404。 台湾股市周五收跌，惟月线收扬3.53%，少见连续七个月收红；证券交易 所资料显示，今日外资及陆资在台股再转为小幅卖超5.89亿台币，总计外资及陆资六月在台 股买超177.16亿台币，上月为买超498.06亿台币。 韩元周五下跌，收在逾11周低点，受资本外流担忧拖累，此前富兰克林坦伯顿减持韩国 公债。韩元兑美元本地收报1,144.1，为4月11日以来的最低收位，较周四收盘价 1,141.1跌0.3%。 交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.600。 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 30.436 30.370 30.383-30.436 30.410 7.92 5.87 司 元太外汇经纪公 30.435 30.370 30.384-30.435 30.420 4.52 4.05 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 0.000/0.020 美元/台币六个月期 -0.070/-0.030 -0.110/-0.070 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)