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2 天前
台湾汇市：台币收跌惟上半年升逾6%，季底出口商抛汇卖需强劲收敛贬幅
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2017年6月30日 / 上午9点07分 / 2 天前

台湾汇市：台币收跌惟上半年升逾6%，季底出口商抛汇卖需强劲收敛贬幅

2 分钟阅读

    * 台币兑美元追随韩元收跌至日低
    * 外资汇出惟出口商抛汇卖需强劲
    * 第二季台币贬值0.33%惟上半年升值6.06%
    * 下周台币兑美元区间料在30.300-30.600

    路透台北6月30日 - 台币兑美元周五收跌至日低，累计第二季收贬0.33%惟上
半年仍强升6.06%。交易员表示，美国纳斯达克指数上日收挫拖累台币、韩元走势，
且外资汇出，此皆带动台币随韩元走弱，惟今为第二季底最后交易日，出口商抛汇卖需强劲
则收敛台币跌幅。
    
    他们指出，由于美国科技股屡遭点名涨多待修正，成为以电子股挂帅的台、韩股汇市隐
忧，且时序渐近7月现金股利发放高峰，市场对外资汇出疑虑也将增温。若外资持续汇出，
短线台币料续弱盘整，并关注下周美国非农就业报告等数据出炉将牵动美元及外资动向。
    
    〞非农要表现非常好，美元才能止跌，万一正常就继续跌。〞一位公营银行交易员说。
 
    
    他们认为，近期国际美元仍呈疲弱态势，带动人民币持续走强，目前暂未引领亚币随之
波动，但有望提供短线台币支撑；且每当台币跌破一整数关口，出口商的抛汇卖压就会涌现
，也将缓和台币因外资汇出带来的压力。
    
    人民币兑美元中间价周五大涨196点至近八个月新高；离岸人民币兑美元CN
H=D3盘中亦一度大涨逾370点至6.7595元，创逾三周新高。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点仍为小幅溢
价；目前一个月美元/台币远汇报30.419/30.460，上日收在30.404。
    
    台湾股市周五收跌，惟月线收扬3.53%，少见连续七个月收红；证券交易
所资料显示，今日外资及陆资在台股再转为小幅卖超5.89亿台币，总计外资及陆资六月在台
股买超177.16亿台币，上月为买超498.06亿台币。 
    
    韩元周五下跌，收在逾11周低点，受资本外流担忧拖累，此前富兰克林坦伯顿减持韩国
公债。韩元兑美元本地收报1,144.1，为4月11日以来的最低收位，较周四收盘价
1,141.1跌0.3%。
   
    交易员预估，下周台币兑美元主要交易区间料在30.300-30.600。
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.436    30.370  30.383-30.436   30.410     7.92       5.87
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.435    30.370  30.384-30.435   30.420     4.52       4.05
 司                                                                    
 无本金交割远期外汇(ND        最新报价               上日现货收盘时水准
 F)                                            
                                               
 美元/台币一个月期           0.010/0.030                0.000/0.020
 美元/台币六个月期          -0.070/-0.030              -0.110/-0.070
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜 ；审校 杨淑祯)

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