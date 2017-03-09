台湾汇市：台币放量收跌逾1角失守31元关卡，因美元走强及外资大量汇出

* 台币放量收跌逾1角失守31元关卡 * 因国际美元走强及外资大量汇出 * 台币明日主要交易区间料在30.950-31.100 路透台北3月9日 - 台币兑美元周四放量收贬逾1角。汇银人士表示，由于国际 美元走强及外资大量汇出，带动台币随亚币重挫跌破31元整数关卡，后续关注稍晚欧洲央行 利率决策及外资动向。 他们指出，因美国2月民间就业数据优于预期，强化美联储下周升息预期，使台币趋弱 盘跌，且外资今日大卖台股逾百亿台币，令市场对外资汇出的疑虑升高；惟出口商在台币跌 破31元价位抛汇卖压涌现，料将缓和台币跌幅，并观望周五的美国非农就业报告出炉。 〞今天是外资一支独秀，一路买美元。〞一位商银交易主管说。 另位资深汇银人士也称，今天外资净汇出逾3亿美元，算是近期外资单日汇出的较大量 ，台币主要是追随亚币跌势，不过出口商看到这个价位也很开心、抛汇量能随之扩大。 周三美国ADP民间就业报告显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于经济学家预 计的19万个；紧接着周五(10日)美国将公布非农就业数据；下周三(15日)GMT1800美国联邦 储备理事会将公布利率决定。 台湾股市周四收跌0.97%至9,658.61点，中止连三日涨势。证交所资料显示，外资及陆 资在台股转为大卖106.15亿台币，中止先前连两个交易日买超共计26.29亿台币。 新兴亚洲货币周四走软，因美国2月民间就业岗位大幅增加，强化了美联储下周升息的 预期，促使美国公债收益率大涨，令美债与亚洲债券的利差收窄。 韩元周四录得近五周来最低收位，因美国一项乐观的民间就业报告有力支撑 美元普涨；今日韩元收报1,158.1，较周三收位1,145.5下滑1.1%，为2月1日来最低收位。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.994/31.034，上日收在30.92 0。 交易员预估，明日台币主要交易区间在30.950-31.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 报价 亿美元 量／亿美 元 台北外汇经纪公 31.020 30.865 30.920-31.048 30.979 10.29 5.31 司 元太外汇经纪公 31.020 30.875 30.920-31.045 30.955 6.07 3.83 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.020/-0.005 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.170/-0.135 -0.200/-0.170 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)