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亚洲 | 2017年 3月 9日 星期四 17:02 BJT

台湾汇市：台币放量收跌逾1角失守31元关卡，因美元走强及外资大量汇出

    * 台币放量收跌逾1角失守31元关卡
    * 因国际美元走强及外资大量汇出
    * 台币明日主要交易区间料在30.950-31.100

    路透台北3月9日 - 台币兑美元周四放量收贬逾1角。汇银人士表示，由于国际
美元走强及外资大量汇出，带动台币随亚币重挫跌破31元整数关卡，后续关注稍晚欧洲央行
利率决策及外资动向。
    
    他们指出，因美国2月民间就业数据优于预期，强化美联储下周升息预期，使台币趋弱
盘跌，且外资今日大卖台股逾百亿台币，令市场对外资汇出的疑虑升高；惟出口商在台币跌
破31元价位抛汇卖压涌现，料将缓和台币跌幅，并观望周五的美国非农就业报告出炉。
    
    〞今天是外资一支独秀，一路买美元。〞一位商银交易主管说。
    
    另位资深汇银人士也称，今天外资净汇出逾3亿美元，算是近期外资单日汇出的较大量
，台币主要是追随亚币跌势，不过出口商看到这个价位也很开心、抛汇量能随之扩大。
    
    周三美国ADP民间就业报告显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于经济学家预
计的19万个；紧接着周五(10日)美国将公布非农就业数据；下周三(15日)GMT1800美国联邦
储备理事会将公布利率决定。
         
    台湾股市周四收跌0.97%至9,658.61点，中止连三日涨势。证交所资料显示，外资及陆
资在台股转为大卖106.15亿台币，中止先前连两个交易日买超共计26.29亿台币。
       
    
    新兴亚洲货币周四走软，因美国2月民间就业岗位大幅增加，强化了美联储下周升息的
预期，促使美国公债收益率大涨，令美债与亚洲债券的利差收窄。
    
    韩元周四录得近五周来最低收位，因美国一项乐观的民间就业报告有力支撑
美元普涨；今日韩元收报1,158.1，较周三收位1,145.5下滑1.1%，为2月1日来最低收位。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较
上日尾盘缩小；目前一个月美元/台币远汇报30.994/31.034，上日收在30.92
0。          
    
    交易员预估，明日台币主要交易区间在30.950-31.100。
        
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间       开盘价   成交量   上日成交
                       报价                                    亿美元   量／亿美
                                                                             元 
 台北外汇经纪公      31.020    30.865  30.920-31.048  30.979    10.29       5.31
 司                                                                    
 元太外汇经纪公      31.020    30.875  30.920-31.045  30.955     6.07       3.83
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期         -0.020/-0.005                -0.035/-0.025  
 美元/台币六个月期         -0.170/-0.135                -0.200/-0.170 
 (完) (记者 詹静宜； 审校　杨淑祯)
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